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Evlat nöbetine kaldıkları otelde devam ettiler

DHA

Evlat nöbetine kaldıkları otelde devam ettiler


Serhat ÖZDEMİR-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlat nöbetini kaldıkları otelde sürdürdü. 178 ailenin 469'uncu gününe giren oturma eylemine 2014 yılında 17 yaşındayken İstanbul Sultanbeyli'de kaçırılan kızı Şeyma için Bursa'dan gelerek devan eden Türkan Mutlu, "Diğer çocuklarım evde sıcak yorganın altında ama Şeyma; taşlar, mağaralar, karlar üzerinde. Ben kızımı istiyorum, onlar da vicdan varsa bizim çocuklarımızı göndersinler" dedi.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.
'DEVLET CEZA VERİYOR DİYE SİZİ KANDIRIYORLAR'
İstanbul Sultanbeyli'de 2014 yılında kaçırılan kızı Şeyma için evlat nöbetini, diğer ailelerle birlikte kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde sürdüren Türkan Mutlu, kızına gelip, teslim olması için çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:
"Benim kızım üniversite öğrenciydi. Öğretmen olacaktı. HDP evime ateş düşürdü. Evladımı elimden aldılar. 7 yıldır evladımı göremiyorum. Ben HDP'den ve PKK'dan evladımı istiyorum. Alana kadar da buradan gitmeyeceğim. 4 aydır ben evime gitmiyorum. Evdeki çocuklarımı da ihmal etmiş oluyorum. Diğer çocuklarım en azından evde sıcak yorganın altındalar ama Şeyma, taşlar, mağaralar, karlar üzerinde. Ben kızımı istiyorum. Onlarda vicdan varsa bizim çocuklarımızı göndersinler. Kızım; devlet yukarıdan uçakla sizlere broşür atıyor. Eğer beni duyuyorsan nerede bir broşür bulduysan aç oku. 'Devlet ceza veriyor' diyerek sizi kandırıyorlar. Kesinlikle öyle bir şey yok. Orada ki arkadaşlarınla beraber birbirinize destek olun kaçıp gelin. Sizi devlete karşı dolduruyorlar. Polisimize, askerimize karşı ellerine silah veriyorlar. Ben de burada polis ve asker anneleriyle aynı çadırın içerisinde masada yemek yiyoruz, çay içiyoruz ve beraber dertleşiyoruz. Bu acı anlatılamıyor ki." DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Nurettin FİDANCAN
2020-12-13 14:39:49

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