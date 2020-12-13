Diyarbakır’da bir köy karantinaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı bir köy, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Çınar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçaçı başkanlığında toplandı. Toplantıda korona virüs tedbirleri kapsamında kararlar alındı. Buna göre Çınar’a bağlı Sevindik Mahallesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındı. Köye giriş çıkışlar karantina süresince kapatılırken, filyasyon ekipleri köyde çalışma başlattı. Köydeki vatandaşların temel ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.