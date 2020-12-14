Görevden alınan HDP'li eski belediye başkanına 9 yıl hapis

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Görevden alınan HDP'li eski belediye başkanına 9 yıl hapis

DHA

Görevden alınan HDP'li eski belediye başkanına 9 yıl hapis


DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen soruşturmada görevden alınan HDP'li Kocaköy eski Belediye Başkanı Rojda Nazlier, yargılandığı davada 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında 19 Ağustos günü güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier, hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla açılan davanın karar duruşması yapıldı.  Diyarbakır 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Nazlier, katılmazken avukatları hazır bulundu.
Duruşma savcısı, önceki celsede mahkemeye mütalaasını sunarak, Nazlier'in 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılmasını istedi. İddia makamı ve sanık Nazlier'in avukatlarının beyanlarını alan mahkemeye heyeti, davanın kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.
Verilen aranın ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, Nazlier'e, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl hapis cezası verdi. FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)
2020-12-14 13:36:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da gelinlik mağazasında yangın: 7 kadın dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da gelinlik mağazasında yangın: 7 kadın ...
Diyarbakır'da gelinlikçide korkutan yangın: 1’i hamile 7 kadın dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da gelinlikçide korkutan yangın: 1’i ...
Koronavirüs tedavisi gören babasına refakatçi öğretmen, bahçede uzaktan eğitim veriyor
YEREL HABERLER Koronavirüs tedavisi gören babasına refakatçi ...
Diyarbakır’da bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da bir köy karantinaya alındı
Bakan Soylu’nun açıklamaları HDP’lileri çıldırttı, evlat nöbetindeki ailelerden destek geldi
YEREL HABERLER Bakan Soylu’nun açıklamaları HDP’lileri çıldırttı, ...
Misli.com 2. Lig: Amedspor: 3 - Ergene Velimeşespor: 1
YEREL HABERLER Misli.com 2. Lig: Amedspor: 3 - Ergene Velimeşespor: ...
Evlat nöbetine kaldıkları otelde devam ettiler
YEREL HABERLER Evlat nöbetine kaldıkları otelde devam ettiler
Kulp kısıtlamada sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Kulp kısıtlamada sessizliğe büründü
Ergani Belediyesi kısıtlamada da çalışmalarına aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Ergani Belediyesi kısıtlamada da çalışmalarına ...
Ergani Belediyesi kırsal mahallelere hizmet götürmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Ergani Belediyesi kırsal mahallelere hizmet götürmeye ...
Diyarbakır anneleri kısıtlamaya rağmen eylemlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır anneleri kısıtlamaya rağmen eylemlerini ...
Diyarbakır'da kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik hakim
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kısıtlamanın ikinci gününde de ...
Diyarbakır, kısıtlamanın ikinci gününde de sessiz
YEREL HABERLER Diyarbakır, kısıtlamanın ikinci gününde de sessiz
Başkan Beyoğlu Asfalt Plenti ve Taş Kırma Eleme Tesisinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu Asfalt Plenti ve Taş Kırma Eleme ...
Diyarbakır'da kısıtlamada iki grup arasında silahlı kavga
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kısıtlamada iki grup arasında silahlı ...
Kızılay Sur Şubesinden kısıtlamada ihtiyaç sahiplerine yemek servisi
YEREL HABERLER Kızılay Sur Şubesinden kısıtlamada ihtiyaç ...
Yenişehir Belediyesi kısıtlamada da hizmetlerini sürdürdü
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi kısıtlamada da hizmetlerini ...
Diyarbakır Odun Pazarı'ndaki satıcılar eski günlerini arıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır Odun Pazarı'ndaki satıcılar eski günlerini ...
Kapalı kahvehanede birbirlerine kurşun yağdılar: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kapalı kahvehanede birbirlerine kurşun yağdılar: 1 ...
Diyarbakır'da rehabilite edilen gölet eski haline getirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da rehabilite edilen gölet eski haline ...
Tarladan dönen çiftçinin otomobili yandı
YEREL HABERLER Tarladan dönen çiftçinin otomobili yandı
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Karaçalı Göletinde inceleme yaptı Vali Karaloğlu: “Sokağa çıkma kısıtlamasını vatandaşa hizmet etmek için fırsata çeviriyoruz”
YEREL HABERLER Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Karaçalı Göletinde ...
İzol'un ikinci kitabı 'Kumpas' satışta
YEREL HABERLER İzol'un ikinci kitabı 'Kumpas' satışta
Diyarbakır’da 2 haftalık kısıtlamada 1 milyon 544 bin lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 2 haftalık kısıtlamada 1 milyon 544 bin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X