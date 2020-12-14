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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bismil’de evde kalan vatandaşlara müzik ziyafeti

İHA

Bismil’de evde kalan vatandaşlara müzik ziyafeti

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi, korona virüs nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek için ilçedeki mahalle ve sokakları gezerek konser etkinliği düzenledi.
Sokağa çıkma kısıtlamalarında halka bir nebze de olsa moral vermek adına Bismil Belediyesi tarafından etkinlik düzenlendi. Bando takımı, yaklaşık 5 saat boyunca enstrüman çalıp Bismilli vatandaşlara eğlenceli dakikalar yaşattı.
Bismil halkının yüzünde küçük de olsa bir tebessüm oluşturmanın kendilerini de mutlu ettiğini aktaran Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, “Özel olarak getirdiğimiz bando ekibi ile Bismil halkına sürpriz yaptık. Halkımız, evlerinin balkon ve pencerelerinden alkışlarla tempo tuttu. Bu zorlu süreçte halkımızın yüzünde azıcık da olsa tebessüm oluşturduysak ne mutlu bize. Umudumuzu kaybetmeden tedbirli olup tüm kurallara uyalım. Bismil Belediyesi olarak her anlamda vatandaşlarımızın yanındayız. Bu zorlu süreci birlikte atlatacağız” dedi.

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