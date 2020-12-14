Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz özel yetenek kursları açıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, beden eğitimi, askeri ve polis okullarına yerleşmek isteyen gençlere yönelik ücretsiz özel yetenek kursu açıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, askeri okul, Polislik Meslek Yüksekokulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), bekçilik okulu, beden eğitimi ve spor yüksekokulu ve spor liselerine yerleşmek isteyen gençlere yönelik ücretsiz özel yetenek kursları açıyor. 21 Aralık itibariyle ve hafta içi her gün 16.00’da başlayacak kurslarda alanında uzman eğitmenler görev yapacak.

Gençlere yönelik ücretsiz özel yetenek kursları, Seyrantepe’deki atletizm pistinde ‘kondisyon ve hazırlık etabı’ devamında ise Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Talaytepe spor kompleksinde 'sınavlara hazırlık ve parkur etabı' olmak üzere 2 aşamadan oluşacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ücretsiz özel yetenek kursları için başvuru yapmak isteyenler internet sitesinden ‘başvuru için tıklayınız’ yazan bölüme girerek, karşılarına çıkan formu doldurduktan sonra 'gönder' butonuna basmaları yeterli olacak.

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