Korona virüsü unutup surlarda halay çektiler, mendil düşünce halaya son verdiler

Diyarbakır’da yasak olmasına rağmen İçkale'de bulunan tarihi surlara çıkan 3 kişi, korona virüs tedbirlerini unutup yağmur altında ellerinde mendille halay çekti. Gençlerin halayı, mendil ellerinden düşünce sona erdi.
Diyarbakır’da 3 kişilik arkadaş gurubu kentin tarihi mekanlarından biri olan Sur ilçesinin İçkale bölgesinde bulunan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan surlara çıktı. Yağmurun etkili olduğu kentte 3 kişi, korona virüs tedbirlerini de unutup yağmur altında ellerinde mendil alarak halay çekmeye başladı. Gençlerin halayı mendilin ellerinden düşmesi sonucu sona erdi.
Bir süre halay çeken gençlerin görüntüsü kameraya yansıdı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.