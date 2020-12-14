Kulplu ressamın yaptığı eserler göz kamaştırıyor

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde ikamet eden Abbas Tuncer, yaptığı resimlerle göz kamaştırıyor.

Türkiye genelinde girdiği birkaç yarışmada birincilik ve ikincilik derecesi alan Tuncer, resimle ilgili küçük yaşlardan beri kendini yalnız ve içe kapanık biri olarak gördüğünü buda onu resim alanına yönelmeye yardımcı olduğunu söyledi. Karakalem ve yağlı boya portre çalışmalarında, insanların dikkatini üzerine çeken Tuncer, “Yaptığım resim çalışmalarımda her geçen gün yeni bir teknik geliştiriyorum. Bir resme başladığımda sanat ruhumu tamamen o resme kaptırıyorum. Başarıyı yakalamak isteyen bir öğrenci olarak çabalamak, her zaman mücadele ederek uluslararası ve Türkiye geneli resim yarışmalarında başarı ödülü ve sergileme ödülleri alarak olabildiğince benden sonra gelen okul arkadaşlarıma örnek bir öğrenci olmayı hedeflemek istedim. Bunu fakülte ikinciliği ve sınıf birinciliği ile taçlandırmak bu yolda daha sağlam adımlarla yürümeme yardımcı oldu. Tabi bu süreç içinde çocukluğumdan bu yana olan ilk hedeflerime ulaşmış bulunmaktaydım. Kulp ilçesinde resim kursu olmadığı için burada resim alanına olan ilginin azlığını biliyorum. Eğer ilçemde hobi veya eğitim amaçlı kurs açılırsa toplumla beraber daha da sanatta olan ilginin çoğalmasıyla daha güzel olacağını düşünüyorum” dedi.

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