DTB Başkanı Yeşil'in eşi koronavirüsten hayatını kaybetti

'Sizce kim bu bebek?'

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Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil'in eşi Sümbül Yeşil, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Engin Yeşil ve eşi Sümbül Yeşil'in yaklaşık 1 ay önce yapılan Covid-19 testlerinin sonucu pozitif çıktı. Engin Yeşil, tedaviyle sağlığına kavuşurken, eşi Sümbül Yeşil durumunun ağırlaşması üzerine özel hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Sümbül Yeşil, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN

2020-12-14 16:55:59



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