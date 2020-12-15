Diyarbakırlı iş insanı, doğduğu mahalleye okul yaptıracak



Burak EMEK-Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da kozmetik alanında faaliyet gösteren iş insanı Mehmet Cansız, doğduğu mahalleye yaptıracağı 16 derslikli okul için Vali Münir Karaloğlu ile protokol imzaladı.

Diyarbakır'da kozmetik sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Mehmet Cansız, geçtiğimiz günlerde kentsel dönüşüme giren alanda Vali Münir Karaloğlu ile yaptığı görüşmede doğup büyüdüğü Kaynartepe Mahallesi'ne okul yapma sözü verdi. Valilikte bir araya gelen Cansız ve Vali Karaloğlu, 16 derslikli bir ortaokulun yapımı için protokol imzaladı. İş insanı Mehmet Cansız, isminin yapılacak olan ortaokula verilmesinden memnuniyet duyduğunu ama isminin ön planda olmasını istemediğini belirterek, "Yine de okulda ismimin olması çocuklarıma bırakacağım en güzel miras" dedi.

'YAPILACAK 15 OKUL, HAYIRSEVER BEKLİYOR'

Vali Karaloğlu da, okulun isminin Mehmet Cansız Ortaokulu olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"İki hafta önce kentsel dönüşüm yaptığımız Kaynartepe Mahallesi'nin yenileyeceğimiz bölümünde cami ve kütüphane yapmak konusunda konuşmuştuk. Kentsel dönüşüm alanında nasılsa bir cami yapılacak onu TOKİ değil de hayırsever olarak siz yaparsanız demiştik ama sağ olsun bir sürpriz yaptılar. Daha sonra inşallah cami ve kütüphane yapmayla ilgili de bir protokol imzalayacağız. Çok teşekkür ediyorum. Zaten hayırsever bir iş insanı. Eşi ve kendi adına kurduğu vakıfla şehirdeki ihtiyaç sahiplerine ve yetim yavrulara yardım etme konusunda gayretleri olan bir iş insanı. Sayılarının artmalarını temenni ediyorum. Eğitim, en önemli meselemizdir. Bu konuda devletle milletin el ele vermesi ve bu problemi ortak çözme noktasında irade koymasının çok değerli olduğunu biliyoruz. Diyarbakır'da da inşallah bundan sonra hayırsever iş insanlarımızla bu tip protokolleri yapmayı arzu ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye genelinde bütün okullarımızı gözden geçirildi. Depremsellik konusunda bir araştırma yaptırıldı. İllerdeki okulları yıkarak yeniden yapma konusunda proje yürütülüyor. Diyarbakır'da da 15 okulu yıkıp yeniden yapmak durumundayız. Bu konuda 15 okul, hayırsever bekliyor."

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR

2020-12-15 13:25:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.