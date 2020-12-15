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Bağlar Belediyesi, mezranın 40 yıllık su taşkını sorununu çözdü

İHA

Bağlar Belediyesi, mezranın 40 yıllık su taşkını sorununu çözdü

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, geçmiş yıllarda sel baskınları ve su taşkınlarının yaşandığı Karacadağ Mahallesine bağlı Tezharap mezrasının sorununu 250 beton boru çalışması yapıp ilk kez bu hizmeti kazandırarak çözüme kavuşturdu.
Bağlar Belediyesi, kış mevsiminde sel baskınları, su taşkınları ve çeşitli doğa olaylarında mağduriyet yaşayan kırsal yerleşim yerlerinde bu sorunu çözmeye yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Alatosun yeni adıyla Karacadağ Mahallesine bağlı Tezharap ve Keloş mezraları ile Gömmetaş ve Kırkkoyu Mahallelerinde gerçekleştirilen beton boru çalışmalarıyla kış mevsimine girilirken vatandaşların rahat nefes almaları sağlandı. Kurulduğu tarihten beri beton boru çalışması yapılmayan Tezharap mezrasında 250 beton boru çalışması gerçekleştirilerek geçmiş yıllarda meydana gelen olumsuzluklara karşı tedbir alındı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla Keloş mezrasına 45, Kırkkoyun Mahallesi mezralarına 50 ve Gömmetaş Mahallesine de 80 olmak üzere bir hafta içerisinde kırsal yerleşim yerlerine toplam 400’den fazla beton boru hizmeti kazandırıldı.

"İlk kez bu hizmete şahit olduk"
Yıllardır doğa olayları nedeniyle hayvanları telef olan ve tarım arazileri zarar gören Tezharap mezrası sakinleri yapılan hizmetten bir hayli memnun. Karacadağ Mahalle muhtarı Adem Karacadağ, yaz döneminde yol sorunu çözülen mezraya şimdi de bu güzel hizmetin kazandırıldığını ifade ederek, bundan çok memnun olduklarını söyledi. Karacadağ, “Göreve geldikten sonra defalarca mahallemizi ve mezralarımızı ziyaret ederek sorunları bizzat tespit ederek kısa sürede çözülmesini sağlayan Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu’nun yaklaşımlarından çok memnunuz. Vatandaşlarımız da uzun yıllardır yaşadıkları çilenin sona ermesinden dolayı şimdi daha huzurlu” dedi.

"Hizmet yapmaktan büyük bir haz duyuyoruz"
Önümüzdeki günlerde mahalle ve mezralara başka hizmetler kazandıracaklarını belirten Başkan Beyoğlu ise belediye ekiplerinin pandemi ve olumsuz hava koşullarına rağmen özveriyle çalışarak her yere hizmet götürmeye gayret ettiğinin altını çizdi. Beyoğlu, “Yılın tamamında yoğun gayretle çalışarak nerede ihtiyaç varsa oraya hizmet götürmek isteyen çözüme dayalı bir belediyecilik yapıyoruz. Milletimizin sıkıntısı var iken biz yerimizde oturarak bunlara seyirci kalmayı vicdanen kabul edemeyiz. Tam tersine her bir sorunu çözdüğümüzde daha çok mutlu oluyoruz, dualar kazanarak yolumuza devam ediyoruz. 21 ayda yerleşim yerlerimizin hemen hepsine ilk kez menfez köprü, beton boru ve alt yapı hizmetleri kazandırdık. Durmak yok, yola devam edeceğiz” diye konuştu.

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