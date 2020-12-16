Yolcu minibüsü, köprülü kavşaktan yola devrildi: 7 yaralı

Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, şehir içi yolcu minibüsünün köprülü kavşaktan yola devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde DiyarbakırŞanlıurfa yolundaki Yenihal köprülü kavşakta meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Ahmet Malkoç yönetimindeki 21 M 0223 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, 1,5 metrelik yükseklikten yola devrildi. Malkoç'un önüne yan yoldan aniden otomobil çıkması sonucu meydana geldiği öne sürülen kazada, 7 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaralı sürücü Ahmet Malkoç ile 6 yolcuyu ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2020-12-16 11:26:43
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.