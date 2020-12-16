Yolcu minibüsü, köprülü kavşaktan yola devrildi: 7 yaralı

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Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, şehir içi yolcu minibüsünün köprülü kavşaktan yola devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde DiyarbakırŞanlıurfa yolundaki Yenihal köprülü kavşakta meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Ahmet Malkoç yönetimindeki 21 M 0223 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, 1,5 metrelik yükseklikten yola devrildi. Malkoç'un önüne yan yoldan aniden otomobil çıkması sonucu meydana geldiği öne sürülen kazada, 7 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaralı sürücü Ahmet Malkoç ile 6 yolcuyu ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR

2020-12-16 11:26:43



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