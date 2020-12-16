Diyarbakır'da HDP il binası önünde gerginlik

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

'Sizce kim bu bebek?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle, HDP'liler arasında gerginlik yaşandı.

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK'ya, HDP aracılığıyla kaçırıldığını iddia eden 178 ailenin HDP il binası önünde eylemi 472'nci güne girdi. HDP il binasında Kayapınar ilçe kongresinin yapılacağı bilgisi üzerine polis, sabah saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemi aldı. Oturma eylemindeki ailelerin bulunduğu çadır ile HDP il binası girişi arasına demir bariyerler yerleştirildi. Partililerin binaya girmeye başlamasıyla aileler, çadırdan çıkarak 'Kahrolsun HDP' sloganları attı. Bu sırada partililerle aileler arasında gerginlik çıktı. İl binasına girmek isteyen aileleri polis engellerken, yaşanan gerginlik devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR

2020-12-16 12:36:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.