Diyarbakır'da HDP il binası önünde gerginlik

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da HDP il binası önünde gerginlik

DHA

Diyarbakır'da HDP il binası önünde gerginlik


Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle, HDP'liler arasında gerginlik yaşandı. 
Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK'ya, HDP aracılığıyla kaçırıldığını iddia eden 178 ailenin HDP il binası önünde eylemi 472'nci güne girdi. HDP il binasında Kayapınar ilçe kongresinin yapılacağı bilgisi üzerine polis, sabah saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemi aldı. Oturma eylemindeki ailelerin bulunduğu çadır ile HDP il binası girişi arasına demir bariyerler yerleştirildi. Partililerin binaya girmeye başlamasıyla aileler, çadırdan çıkarak 'Kahrolsun HDP' sloganları attı. Bu sırada partililerle aileler arasında gerginlik çıktı. İl binasına girmek isteyen aileleri polis engellerken, yaşanan gerginlik devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2020-12-16 12:36:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Beşikci esnafla bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Beşikci esnafla bir araya geldi
Yolcu minibüsü, köprülü kavşaktan yola devrildi: 7 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu minibüsü, köprülü kavşaktan yola devrildi: 7 ...
'Garip Seyyahın' insanın yüreğine dokunan hikayesi: Köylerdeki çocuklara oyuncak götürmek için memurluktan istifa etti Diyarbakırlı 33 yaşındaki Nurettin Büyüm, yaklaşık 6 yıl önce devlet memurluğundan istifa etti Çeşitli el ürünleri yapıp eşyaları oyuncaklarla takas eden Büyüm, bu oyuncakları da tek tek gezdiği köylerdeki çocuklara dağıtmaya başladı Taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan ‘Garip Seyyah’ köy çocuklarının gönüllerine taht kurdu
YEREL HABERLER 'Garip Seyyahın' insanın yüreğine dokunan hikayesi: ...
Diyarbakır'da yolcu minibüsü alt geçide uçtu: 1’i ağır 7 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da yolcu minibüsü alt geçide uçtu: 1’i ...
Hastane bahçesinde uzaktan eğitim veren refakatçi öğretmene oda
YEREL HABERLER Hastane bahçesinde uzaktan eğitim veren refakatçi ...
Diyarbakır´da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ...
Diyarbakır’da arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ...
Kulp'ta vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
YEREL HABERLER Kulp'ta vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Elma yüklü kamyonet devrildi, yol trafiğe kapandı
YEREL HABERLER Elma yüklü kamyonet devrildi, yol trafiğe kapandı
Evlat nöbetindeki aileler soğuk havalara rağmen eylemlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler soğuk havalara rağmen ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerin su sorununu çözüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerin ...
Amedspor Play-Off’u istiyor
YEREL HABERLER Amedspor Play-Off’u istiyor
Diyarbakırlı iş adamından örnek davranış: Eğitim gördüğü okulu yeniden inşa edecek
YEREL HABERLER Diyarbakırlı iş adamından örnek davranış: Eğitim ...
Diyarbekirspor'dan tarihi başarı
YEREL HABERLER Diyarbekirspor'dan tarihi başarı
Bağlar Belediyesi, mezranın 40 yıllık su taşkını sorununu çözdü
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi, mezranın 40 yıllık su taşkını ...
Diyarbakırlı iş insanı, doğduğu mahalleye okul yaptıracak
YEREL HABERLER Diyarbakırlı iş insanı, doğduğu mahalleye okul ...
Kardeşi için nöbet tutan abla: Teslim olan her çocuk bizim için umut oluyor
YEREL HABERLER Kardeşi için nöbet tutan abla: Teslim olan her çocuk ...
Kaymakam Çelik köy ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Kaymakam Çelik köy ziyaretlerine devam ediyor
Kayapınar'da park ve bahçeler bakımdan geçiriliyor
YEREL HABERLER Kayapınar'da park ve bahçeler bakımdan geçiriliyor
Kayapınar Belediyesi binlerce ton atığı ekonomiye kazandıracak
YEREL HABERLER Kayapınar Belediyesi binlerce ton atığı ekonomiye ...
Maske altındaki kötü hava koşulları akne ve kaşıntıya neden oluyor
YEREL HABERLER Maske altındaki kötü hava koşulları akne ve kaşıntıya ...
Kış aylarının vazgeçilmez içeceği adaçayına pandemide talep arttı
YEREL HABERLER Kış aylarının vazgeçilmez içeceği adaçayına pandemide ...
FSH hormonu yüksek deyip çocuğun olmaz dendi, 1,5 yıllık tedaviden sonra gebe kaldı
YEREL HABERLER FSH hormonu yüksek deyip çocuğun olmaz dendi, 1,5 ...
Silvan Belediyesinden esnafa 3 aylık kira desteği
YEREL HABERLER Silvan Belediyesinden esnafa 3 aylık kira desteği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X