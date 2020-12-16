Diyarbakır'da 7 kişinin yaralandığı minibüs kazası güvenlik kameralarına yansıdı

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Diyarbakır'da şehir içi yolcu taşıyan bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt geçide uçtu. 1'i ağır 7 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Diyarbakır Şanlıurfa karayolu Yenihal kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 M 221 plakalı şehir için taşımacılık yapan minibüs sürücüsünün, önüne çıkan araca çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikteki alt geçide yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.

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