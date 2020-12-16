Yolcu minibüsü, köprülü kavşaktan yola devrildi: 7 yaralı (2)

MİNİBÜSÜN DEVRİLME ANI KAMERADA
DiyarbakırŞanlıurfa yolundaki Yenihal köprülü kavşakta, Ahmet Malkoç yönetimindeki 21 M 0223 plakalı yolcu minibüsünün, yan yoldan aniden önüne çıkan hafif ticari araç nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, 1,5 metre yükseklikteki yan yola devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2020-12-16 15:04:41
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