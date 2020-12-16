Belediyeler, Diyarbakır'da pandemi sonrası kalkınma için toplandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediyeler, Diyarbakır'da pandemi sonrası kalkınma için toplandı

DHA

Belediyeler, Diyarbakır'da pandemi sonrası kalkınma için toplandı


Mehmet Mucahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA) PANDEMİ Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları'nın ikincisi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda akıllı şehirler, sosyal belediyecilik, kent ekonomisi ve bölgesel kalkınma modelleri ele alındı.
Türkiye Belediyeler Birliği'nce (TBB) ulusal kalkınmada yerel yönetimlerin yeri ve önemini vurgulamak amacıyla 11 farklı ilde düzenlenmesi planlanan 'Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları'nın ikincisi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Yenişehir ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan toplantıya akademisyenler, bölge belediye başkanları, kalkınma ajanslarından temsilciler ve bürokratlar katıldı. Toplantıda konuşmacılar bölgesel kalkınma modelleri, sosyal belediyecilik, kent ekonomisi ve akıllı şehirler konuları üzerinde durdu.
'PANDEMİ KIYAMETE KADAR SÜRMEYECEK'
Açılış konuşmasını yapan Vali Münir Karaloğlu, pandemiyle birlikte üretim biçiminin, lojistiğin, tedarik ve çalışma biçimlerinin değiştiğini belirterek hiçbir pandeminin kıyamete kadar sürmediğini söyledi. Son 20 yılda sağlıkta devrim yaşandığını ifade eden Vali Karaloğlu, "Bu da pandemiyle mücadelede başarı getirdi. Elbetteki pandemiyle mücadelenin sağlık ayağı yok. Ekonomiyle ilgili çok önemli tedbirler alındı. Can suyu kredileri verildi. Sosyal destek paketleri açıklandı. Pandemi sonrasında ülke, toplum, üreten kesim olarak ayakta ve koşmaya hazır bir şekilde pandemiden çıkmayı hedefliyoruz. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin olarak Mezopotamya'nın altın üçgeninde kültür ve inanç turizmi çalıştayı yaptık. Bölgede turizmi nasıl geliştireceğimizi, tanıtımın da şehir bazlı değil bölge bazlı yapılarak daha büyük imkanlara nasıl ulaşabileceğimizle ilgili bir toplantı yaptık. Toplantıyı yapalı bir ay oldu ve şu anda pandemiye rağmen iç turizmde tur operatörlerinin tamamının sayfalarında Mezopotamya'nın altın üçgeninde 3 gece 4 günlük turlar satılmaya başlandı. Şehir olarak değil bölgesel olarak güçlerimizi birleştirdiğimizde nelerin olacağını gördük. Bu toplantıda da bir ilin diğer ilin eksiğini tamamlayacak potansiyelinin olduğunu görüyoruz" dedi.
'YERLİ AŞIYLA BİRLİKTE BAHARDA HERŞEY TOPARLANACAK'
TBB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bahar aylarında yerli aşıyla birlikte çok hızlı bir şekilde hayatın toparlanacağını dile getirerek, şunları söyledi:
"Dicle'nin ve Fırat'ın çocukları olarak bir araya geldik. Bugün adı korona yarın başka bir şey. Dünyayı cennete dönüştürmek için büyük bir gayret içerisindeyiz. Bugün pandemiden sonra kurulan dünyada anahtar kodlar ne olacak, bugünden bunu görüp kendi şehrimizi, bölgemizi buna uygun hale getirmezsek yani yenilenmezsek yeniliriz. Rekabeti yönetemeyiz. Bu yüzden TBB olarak dünya nereye gidiyor? Onu çalıştık. Bu ekonomi, istihdam, gelecek. Rabbim vereceği her şeyi vermiş. Kıpkırmızı bir toprak ve çok bereketli. Dünyaya bu gözle bakın. Dünyanın hiçbir yerinde bu bereket yok. Bize düşen bunu nasıl kalkınma modeline dönüştüreceğiz. Dünya yeşil ekonomi diyor. Yapacak ilk yer Güneydoğu. Sürdürülebilir kalkınma denilen bir şey var. Artık ekonomik kalkınma yetmiyor. Toplumsal huzur ve barış için sosyal adaleti ve barışı sağlamamız, insani gelişmişlik kriterlerini arttırmamız, çevresel kalkınmayı bir bütün olarak görmemiz lazım. Yalnızca devletten beklemeyeceğiz. Ankara versin biz de harcayalım demeyeceğiz. Öyle bir dünya yok. Kendi öz kaynağımızı nasıl çoğaltacağız? Biz Diyarbakır'ın ve bölgenin emrinde ve hizmetindeyiz. Bunu birlikte başarmamız lazım. Diyarbakır'ın dağlarında çiçekler açtığında burada festivaller yapacağız. Diyarbakır'ın çocuklarıyla çiçekler toplayacağız. Diyarbakır annelerinin ağlamadığı, güldüğü, başını yastığa koyduğunda umutla baktığı bir Diyarbakır, bir bölge istiyoruz. Bölge ve bölgenin insanı bunu hak ediyor. Bunun için el ele vereceğiz."
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez de toplantıya video konferans yöntemiyle katılarak birer konuşma yaptı.
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN
2020-12-16 15:54:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yolcu minibüsü, köprülü kavşaktan yola devrildi: 7 yaralı (2)
YEREL HABERLER Yolcu minibüsü, köprülü kavşaktan yola devrildi: 7 ...
Diyarbakır'da 7 kişinin yaralandığı minibüs kazası güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 7 kişinin yaralandığı minibüs kazası ...
HDP önündeki aileler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'i zılgıtlarla karşıladı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: ''Biz Diyarbakır’ın dağlarında annelerimizle beraber çiçek toplamak istiyoruz” ''Tarih Diyarbakır annelerini yazacaktır''
YEREL HABERLER HDP önündeki aileler, Gaziantep Büyükşehir Belediye ...
HDP önünde evlat nöbetini sürdüren baba Şevket Bingöl: "Bombaları HDP patlatıyor"
YEREL HABERLER HDP önünde evlat nöbetini sürdüren baba Şevket ...
Evlat nöbetindeki baba: HDP'nin iç yüzünü artık herkes görsün
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: HDP'nin iç yüzünü artık ...
Bağlar Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Bağlar’da kuruyan dallar temizlenerek ağaçlar canlı tutuluyor
YEREL HABERLER Bağlar’da kuruyan dallar temizlenerek ağaçlar canlı ...
Silvan'da jandarma yardıma muhtaç aileye sahip çıktı
YEREL HABERLER Silvan'da jandarma yardıma muhtaç aileye sahip çıktı
Diyarbakır'da HDP il binası önünde gerginlik
YEREL HABERLER Diyarbakır'da HDP il binası önünde gerginlik
Ergani'de zabıta ekipleri gıda denetimlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Ergani'de zabıta ekipleri gıda denetimlerine devam ...
Kaymakam Beşikci esnafla bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Beşikci esnafla bir araya geldi
Yolcu minibüsü, köprülü kavşaktan yola devrildi: 7 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu minibüsü, köprülü kavşaktan yola devrildi: 7 ...
'Garip Seyyahın' insanın yüreğine dokunan hikayesi: Köylerdeki çocuklara oyuncak götürmek için memurluktan istifa etti Diyarbakırlı 33 yaşındaki Nurettin Büyüm, yaklaşık 6 yıl önce devlet memurluğundan istifa etti Çeşitli el ürünleri yapıp eşyaları oyuncaklarla takas eden Büyüm, bu oyuncakları da tek tek gezdiği köylerdeki çocuklara dağıtmaya başladı Taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan ‘Garip Seyyah’ köy çocuklarının gönüllerine taht kurdu
YEREL HABERLER 'Garip Seyyahın' insanın yüreğine dokunan hikayesi: ...
Diyarbakır'da yolcu minibüsü alt geçide uçtu: 1’i ağır 7 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da yolcu minibüsü alt geçide uçtu: 1’i ...
Hastane bahçesinde uzaktan eğitim veren refakatçi öğretmene oda
YEREL HABERLER Hastane bahçesinde uzaktan eğitim veren refakatçi ...
Diyarbakır´da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ...
Diyarbakır’da arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ...
Kulp'ta vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
YEREL HABERLER Kulp'ta vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Elma yüklü kamyonet devrildi, yol trafiğe kapandı
YEREL HABERLER Elma yüklü kamyonet devrildi, yol trafiğe kapandı
Evlat nöbetindeki aileler soğuk havalara rağmen eylemlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler soğuk havalara rağmen ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerin su sorununu çözüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerin ...
Amedspor Play-Off’u istiyor
YEREL HABERLER Amedspor Play-Off’u istiyor
Diyarbakırlı iş adamından örnek davranış: Eğitim gördüğü okulu yeniden inşa edecek
YEREL HABERLER Diyarbakırlı iş adamından örnek davranış: Eğitim ...
Diyarbekirspor'dan tarihi başarı
YEREL HABERLER Diyarbekirspor'dan tarihi başarı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X