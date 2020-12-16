Belediyeler, Diyarbakır'da pandemi sonrası kalkınma için toplandı



Mehmet Mucahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA) PANDEMİ Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları'nın ikincisi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda akıllı şehirler, sosyal belediyecilik, kent ekonomisi ve bölgesel kalkınma modelleri ele alındı.

Türkiye Belediyeler Birliği'nce (TBB) ulusal kalkınmada yerel yönetimlerin yeri ve önemini vurgulamak amacıyla 11 farklı ilde düzenlenmesi planlanan 'Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları'nın ikincisi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Yenişehir ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan toplantıya akademisyenler, bölge belediye başkanları, kalkınma ajanslarından temsilciler ve bürokratlar katıldı. Toplantıda konuşmacılar bölgesel kalkınma modelleri, sosyal belediyecilik, kent ekonomisi ve akıllı şehirler konuları üzerinde durdu.

'PANDEMİ KIYAMETE KADAR SÜRMEYECEK'

Açılış konuşmasını yapan Vali Münir Karaloğlu, pandemiyle birlikte üretim biçiminin, lojistiğin, tedarik ve çalışma biçimlerinin değiştiğini belirterek hiçbir pandeminin kıyamete kadar sürmediğini söyledi. Son 20 yılda sağlıkta devrim yaşandığını ifade eden Vali Karaloğlu, "Bu da pandemiyle mücadelede başarı getirdi. Elbetteki pandemiyle mücadelenin sağlık ayağı yok. Ekonomiyle ilgili çok önemli tedbirler alındı. Can suyu kredileri verildi. Sosyal destek paketleri açıklandı. Pandemi sonrasında ülke, toplum, üreten kesim olarak ayakta ve koşmaya hazır bir şekilde pandemiden çıkmayı hedefliyoruz. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin olarak Mezopotamya'nın altın üçgeninde kültür ve inanç turizmi çalıştayı yaptık. Bölgede turizmi nasıl geliştireceğimizi, tanıtımın da şehir bazlı değil bölge bazlı yapılarak daha büyük imkanlara nasıl ulaşabileceğimizle ilgili bir toplantı yaptık. Toplantıyı yapalı bir ay oldu ve şu anda pandemiye rağmen iç turizmde tur operatörlerinin tamamının sayfalarında Mezopotamya'nın altın üçgeninde 3 gece 4 günlük turlar satılmaya başlandı. Şehir olarak değil bölgesel olarak güçlerimizi birleştirdiğimizde nelerin olacağını gördük. Bu toplantıda da bir ilin diğer ilin eksiğini tamamlayacak potansiyelinin olduğunu görüyoruz" dedi.

'YERLİ AŞIYLA BİRLİKTE BAHARDA HERŞEY TOPARLANACAK'

TBB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bahar aylarında yerli aşıyla birlikte çok hızlı bir şekilde hayatın toparlanacağını dile getirerek, şunları söyledi:

"Dicle'nin ve Fırat'ın çocukları olarak bir araya geldik. Bugün adı korona yarın başka bir şey. Dünyayı cennete dönüştürmek için büyük bir gayret içerisindeyiz. Bugün pandemiden sonra kurulan dünyada anahtar kodlar ne olacak, bugünden bunu görüp kendi şehrimizi, bölgemizi buna uygun hale getirmezsek yani yenilenmezsek yeniliriz. Rekabeti yönetemeyiz. Bu yüzden TBB olarak dünya nereye gidiyor? Onu çalıştık. Bu ekonomi, istihdam, gelecek. Rabbim vereceği her şeyi vermiş. Kıpkırmızı bir toprak ve çok bereketli. Dünyaya bu gözle bakın. Dünyanın hiçbir yerinde bu bereket yok. Bize düşen bunu nasıl kalkınma modeline dönüştüreceğiz. Dünya yeşil ekonomi diyor. Yapacak ilk yer Güneydoğu. Sürdürülebilir kalkınma denilen bir şey var. Artık ekonomik kalkınma yetmiyor. Toplumsal huzur ve barış için sosyal adaleti ve barışı sağlamamız, insani gelişmişlik kriterlerini arttırmamız, çevresel kalkınmayı bir bütün olarak görmemiz lazım. Yalnızca devletten beklemeyeceğiz. Ankara versin biz de harcayalım demeyeceğiz. Öyle bir dünya yok. Kendi öz kaynağımızı nasıl çoğaltacağız? Biz Diyarbakır'ın ve bölgenin emrinde ve hizmetindeyiz. Bunu birlikte başarmamız lazım. Diyarbakır'ın dağlarında çiçekler açtığında burada festivaller yapacağız. Diyarbakır'ın çocuklarıyla çiçekler toplayacağız. Diyarbakır annelerinin ağlamadığı, güldüğü, başını yastığa koyduğunda umutla baktığı bir Diyarbakır, bir bölge istiyoruz. Bölge ve bölgenin insanı bunu hak ediyor. Bunun için el ele vereceğiz."

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez de toplantıya video konferans yöntemiyle katılarak birer konuşma yaptı.

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN

2020-12-16 15:54:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.