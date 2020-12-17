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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rimena Yurt Dışı Eğitim, Bulgaristan’da eğitim olanaklarını değerlendirdi

İHA

Rimena Yurt Dışı Eğitim, Bulgaristan’da eğitim olanaklarını değerlendirdi

Rimena Yurt Dışı Eğitim sorumlusu Abdulselam Dalmış, Bulgaristan’da eğitim olanaklarını değerlendirdi.
Bulgaristan’da üniversite okumanın birçok açıdan avantajı olduğunu belirten Dalmış, Türkiye’de herhangi bir bölüm okumak istemeyenler veya giriş puanında sıkıntı yaşayanlar için Bulgaristan’ın çok cazip fırsatlar sunduğunu söyledi. Bulgaristan’ın komşu ülke olması, öğrencilerin kendilerini çok yalnız hissetmemeleri ve istedikleri zaman Türkiye’ye gelebilmeleri noktasında son derece önemli olduğunu aktaran Dalmış, "Bulgaristan’da eğitim denildiği zaman öğrencilerin önünde gerçekten çok fazla seçenek bulunuyor. Sofya başta olmak üzere Plovdiv, Varna, Plevne, Stara Zagora gibi şehirlerde okuma fırsatı var. Daha önce de söylediğimiz gibi öğrenciler Bulgaristan’da eğitim almayı tercih ettikleri takdirde birçok açıdan kendilerini avantajlı hissedeceklerdir. İki komşu ülke arasında ulaşım seçeneklerinin çok çeşitli olduğunu ifade etmek gerekir. Uçak, otobüs ve diğer farklı seçenekler arasından bütçeye uygun tercihler yapılabilir. Bulgaristan’da eğitim almak isteyen birçok kişinin aklında buradaki okullardan alınan diplomanın ne kadar yeterli olduğuna dair sorular vardır. Ancak, bu konuda hiçbir endişeye gerek yok. Bulgaristan’dan mezun olan öğrencilerin diplomaları Avrupa’da geçerlidir. Bulgaristan’da eğitim almak isteyenler için ilk yılın önemi çok büyük. Çünkü ilk yıllarını hazırlık eğitimi alarak geçirmek zorundalar. Ancak, bir yıllık dil eğitiminin ardından bölümlerine başlayabilirler. Yurt dışı eğitim danışmanlığı noktasında Rimena Yurt Dışı Eğitimi tercih ettiğiniz takdirde sürecin hiçbir aşamasında sorun yaşamayacaksınız. Öğrencinin havalimanında karşılanmasından başlayarak konaklayacağı yere yerleştirilmesine kadar olan tüm süreçte ciddi bir destek sunulmaktadır. İsteyenler için yurt, talep edenler için ise ihtiyaçlarına uygun evlerin kiralanması konusunda yardımcı olunmaktadır. Yurt dışı eğitim danışmanlığı için kesinlikle güvenilir bir firma tercih edilmeli. Bu noktada, Rimena Yurt Dışı Eğitim, herkesin ilk tercihi olmalı. Daha detaylı bilgi almak isteyenler firmamızla iletişim kurabilirler” dedi.

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