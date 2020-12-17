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Evlatlarına kavuşan ailelerden nöbetteki ailelere destek

DHA

Evlatlarına kavuşan ailelerden nöbetteki ailelere destek


Mehmet Mucahit CEYLANSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 178 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 473'üncü günde de sürüyor. HDP önündeki eylemleri sonucu teslim olan çocuklarına kavuşan Fahrettin Akkuş ve Mehmet Yalçın, nöbeti sürdüren ailelere destek ziyaretinde bulundu. Akkuş, evlat nöbetindeki aileler çocuklarına kavuşuncaya kadar onlarla birlikte olacaklarını belirterek, anne babalara çocuklarına sahip çıkması çağrısında bulundu.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.
'BİR İNSANIN EVLADINI KOKLAYIP ÖPMESİ DÜNYAYA BEDELDİR'
HDP il binası önünde yaptıkları oturma eylemi sonucu terör örgütünün elinden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan çocuklarına kavuşan Fahrettin Akkuş ve Mehmet Yalçın, evlat nöbetini sürdüren ailelere destek ziyaretinde bulundu. Fahrettin Akkuş, evlat nöbetindeki ailelerle, çocuklarına kavuşana kadar birlikte olacaklarını ifade ederek, çocuğuna kavuştuğunda yaşadığı sevinci eylem yapan ailelerin de yaşamasını diledi. Akkuş, şunları söyledi: 
"Bir sene 4 gün boyunca ailelerle beraber burada kaldım. Allah'a çok şükür en sonunda evladıma kavuştum. İnşallah buradaki aileler de evlatlarına kavuşur. Ben buraya destek vermeye geldim. Desteğimi her zaman sürdüreceğim. Devletimize Allah zeval vermesin. Cumhurbaşkanımızdan, İçişleri Bakanımızdan ve emniyet teşkilatımızdan Allah binlerce kez razı olsun. Bu ailelerin her zaman yanında olacağım. Herkes çocuklarına sahip çıksın, çocuklarını örgütlere kaptırmasın. Ben 5 yıl ağladım. Allah kimsenin başına getirmesin. HDP olmadan PKK olmaz. PKK hiçbir zaman merkeze gelerek çocukları almıyor. HDP çocukları alıp adrese götürüyor, PKK'ya teslim ediyor. Kimse kimseyi kandırmasın, benim başıma geldi, 5 yıl ciğerimi yaktılar. Bir insanın evladını koklayıp öpmesi dünyaya bedeldir. 5 yıl boyunca beynim gitti ve hastalandım ama evladıma kavuştuktan sonra beynimde bir şey kalmadı. Ben nasıl sevindiysem inşallah buradaki aileler de benim gibi sevinir ve evlatlarına kavuşur."
'EVLADIMA KAVUŞTUĞUMA HALA İNANAMIYORUM'
Mehmet Yalçın ise kaçırılan dağdaki çocuklara seslenerek teslim olmalarını istedi. Kendisinin evladına kavuştuğuna hala inanamadığını dile getiren Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz çocuğumuzu aldık diye gidip evde oturacak değiliz. Gelip buradaki arkadaşlarımıza destek oluyoruz ve her zaman onların yanında olacağız. Dağdaki gençler korkmasınlar, çekinmesinler. Bakın bizim çocuklar geldi ve şu an bizim yanımızda sıcacık yuvalarındadırlar. O yüzden onlara sesleniyorum; Annenizi, babanızı üzdüğünüz yeter. Gelin teslim olun. Devletimiz merhametlidir, devletimiz sahip çıkar. Anne babalar artık ağlamasın. Gelin bu ağlamalar bitsin, mutlu olsunlar. İnsanın evladına kavuşması farklı bir şeydir. Geceleri uyandığımda kalkıyorum, gidip yatağına bakıyorum. 'Acaba gerçek midir değil midir? diye bakıyorum. Rabbim evlat acısını kimseye yaşatmasın. Bütün evlatları da anne babalarına kavuştursun."
Öte yandan, usta birliğine giderken, 2015 yılında Tunceli-Pülümür yolunda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan abisi Adil Kabaklı için annesi Cennet Kabaklı ile birlikte Gaziantep'ten gelerek, HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Tuğba Yıldırım, abisine yazdığı duygu yüklü mektubu okudu. Yıldırım, mektubunda abisini çok özlediğini vurguladı. 
DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Serdar SUNAR
2020-12-17 13:55:46

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