Bağlar kentsel dönüşümle 2023’e kadar yenilecek

Kentsel dönüşüm startı verilen Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin ara sokaklarında yıkım çalışmalara başlandı. Yıkım çalışmalarını denetleyen AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ''Bağlar 2023 yılına emin adımlarla gidiyor. Bağlar halkımıza hayırlı uğurlu olmasını şimdiden temenni ediyorum'' dedi.

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından görevlendirilen yapı kontrol ve kaçak yıkım ekipleri, zamanla sahipleri tarafından terk edildiği için zararlı alışkanlıkların meskeni haline gelen çok sayıda yapının yıkımını gerçekleştirdi. Kentsel dönüşüm startı verilen Bağlar ilçesinin ara sokaklarında ise yıkım çalışmalarına başlandı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesinde yapılan yıkım çalışmalarını yerinde denetleyerek açıklamalarda bulundu.



''21 ay içerisinde 350 metruk yapı tespit edilerek yıkımını gerçekleştirdik''

400 bin nüfusa sahip Bağlar ilçesinin Diyarbakır’ın en büyük ilçelerinden biri olduğunu belirten Başkan Beyoğlu, ''İlçemiz iki etaptan oluşuyor. Bir modern Bağlar'ımız var bir de eski Bağlar'ımız bulunmaktadır. Eski Bağlarımız 1960 yıllarında yapılmış, çarpık kentleşmenin ve riskli binaların yüksek olduğu bir yerdir. Sokakların çoğunda itfaiye ile 112 ambulansları giremiyor ve cadde bulunmaktadır. Biz göreve geldiğimiz bugüne kadar 21 aydır ciddi bir rapor hazırladık. 21 ay içerisinde 350 metruk yapıyı tespit ederek yıkımını gerçekleştirdik. Yıkımını yaptığımız metruk yapılar ciddi ve sıkıntılı yapılardı. Bizden önce bu yapılarda uyuşturucu, madde bağımlığı, terör eylemleri, fuhuş ve her türlü sıkıntıların olduğu yerlerdi. Biz bunları tespit ederek yıkımı yaptık. Ancak bu metruk binaları tek tek yıkmakla bu işin bitmeyeceğini anladık. Bunun bitmesi için kentsel dönüşüme ihtiyaç olduğunu raporladık. Hazırladığımız raporlar Cumhurbaşkanımızın onayı ile 2021 1 Temmuz itibariyle biz Bağlar ilçemizde kentsel dönüşüme başlayacağız. Eski yapılarak yıkılarak yerlerine modern binalar, geniş caddeler, okullar inşa edilecek. Bizler Bağlar halkına layık olmaya çalışıyoruz'' diye konuştu.



''Bağlar 2023 yılına emin adımlarla gidiyor''

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak yapıları da açıklayan Başkan Beyoğlu, “Kentsel dönüşüm için 1 Temmuz itibariyle bin 756 yapı ve bina yıkımı gerçekleşecek. 54 bin metrekarelik bir alanda yeni bir imarla bir şehir inşa edilecektir. Bununla birlikte Bağlar 2023 yılına emin adımlarla gidiyor. Bağlar halkımıza hayırlı uğurlu olmasını şimdiden temenni ediyorum'' şeklinde konuştu.

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