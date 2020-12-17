Diyarbakır'da kent estetiğini bozan metruk yapılar yıkılıyor



Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesindeki vatandaşların yoğun şikayeti üzerine hızlandırılan metruk yapıların yıkımı devam ediyor. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hem kent estetiğini bozmaları hem de barındırdıkları riskler nedeniyle metruk yapılarla mücadelede son 21 ayda 350 yapının yıkıldığını belirterek, "Vatandaşlarımızı tehdit eden olumsuzlukları ortadan kaldırdığımız gibi bunların yerine modern yaşam alanları inşa etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, madde bağımlılığı başta olmak üzere çeşitli suçların yuvası haline gelen metruk yapılar, vatandaşların yoğun şikayeti üzerine yıkım çalışmalarına belediye ekiplerince devam ediliyor. Son 21 ayda 350 yapının yıkıldığı ilçede Yunus Emre Mahallesi´ndeki riskli yapıların da yıkımına başlandı. Yıkım çalışmalarını izleyen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlarla görüşerek sorun ve taleplerini dinledi. Vatandaşlar, çeşitli suçlara bulaşanların bu yapıları mesken edindiğini ve korku içinde yaşadıklarını belirterek, "Bunlarla iç içe yaşayacak duruma geldik. Hemen her gün bir olay oluyor. Biz bunları burada görmek istemiyoruz. Çocuklarımızın ve bizlerin başına bir şey gelecek diye korkuyoruz. Çocuklar için sağlıklı bir ortam yok. Bu yapıları yıktığınız için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'BAĞLAR'I BU GÖRÜNTÜDEN KURTARMAK İSTİYORUZ'

Göreve geldikten sonra 21 ayda toplam 350 metruk yapının yıkımını gerçekleştirdiklerini ifade eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Önemli bir olaya imza attık. Vatandaşların yaşamını tehdit eden riskleri tamamen ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Kentsel dönüşüm projesi için hazırlıklar devam ediyor. Bir yandan vatandaşımızın huzurunu kaçıran olayların yaşandığı metruk yapıları yıkıyoruz diğer yandan temmuz ayında başlayacak kentsel dönüşüme hazırlık yapıyoruz. Şimdiye kadar 350 metruk yapıyı ortadan kaldırdık. Bunların yerine sosyal donatılar inşa ederek vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyoruz. Halkımız bu kötü tabloları hak etmiyor. Bu Bağlar için bir kader değildir. Terör, uyuşturucu ve benzeri zararlı alışkanlıkların cirit attığı bu yapılar inşallah tarihe karışacak."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR

2020-12-17 17:36:03



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