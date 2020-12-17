Miraç'ın şırıngalı çikolatadan ölümünde, üretici firmanın 5 yetkilisi kusurlu bulundu (2)

2 FİRMA YETKİLİSİ TUTUKLANDI
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Miraç Umut Bilgi'nin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan 5 firma yetkilisinin ifade işlemleri tamamlandı. Savcılık sorguları tamamlanan 5 firma yetkilisi nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan firma yetkililerden S.Y. ve U.Y. 'taksirle öldürmek' suçundan tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2020-12-17 18:56:17
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