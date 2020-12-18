Diyarbakır'da uçuşlara sis engeli

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Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da dünden bu yana etkisini sürdüren sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler zor anlar yaşarken, havalimanında uçak seferleri iptal edildi.

Diyarbakır'da dün sabahtan beri etkisini sürdüren sis, kara ve hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Sürücüler, görüş mesafesinin bazı noktalarda 5 metreye kadar düştüğü sis nedeniyle zor anlar yaşarken hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı. Diyarbakır Havalimanı'nda dün sabahtan itibaren yapılması planlanan uçuşlar, hava muhalefeti nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi. Sisin dağılmasının ardından uçuşlara yeniden başlanacağı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2020-12-18 10:24:42



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