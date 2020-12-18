HDP önündeki eylemde 474´üncü gün: Aile sayısı 179 oldu



Serhat ÖZDEMİR-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, 2015 yılında Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 16 yaşında köyde çobanlık yaparken kaçırılan kızı Yasemin için gelen Baci Göze'nin eyleme katılmasıyla 474'üncü gününde 179'a yükseldi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin-Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

'ÇOBANLIK YAPARKEN KAÇIRILDI'

Bingöl'ün Yedisu İlçesinde 5 yıl önce köyde çobanlık yaparken kaçırılan kızı Yasemin için HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan Baci Göze, kızını çok özlediğini belirterek, "HDP ve PKK'dan kızımı istiyorum. Çobanlık yapıyordu. Koyunların yanına gitti. Köye gittiğimde baktık kızımı götürmüşler. Aradık, bulamadık. Onların yanına gidip kızımı istedim. 'Senin kızın burada değil' dediler. Ben kızımı istiyorum. Kızım için geldim buraya. Yasemin, gel seni özledim. Seni bulamıyorum, Allah aşkına gel artık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Nurettin FİDANCAN

2020-12-18 12:36:31



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