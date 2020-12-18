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Diyarbakır'da organik ürün pazarı açıldı

DHA

Diyarbakır'da organik ürün pazarı açıldı


Serhat ÖZDEMİRNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,(DHA) DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nin 1 milyon 85 bin TL'ye mal ederek inşa ettiği Organik Ürünler Pazarı açıldı.  Açılışta konuşan Vali Münir Karaloğlu, asıl hedeflerinin kente ait doğal ve organik ürünleri dijital ortam üzerinden tüm dünyaya pazarlamak olduğunu söyledi.
Büyükşehir Belediyesi'nin yerel üreticiyi desteklemek amacıyla toplam 1 milyon 85 bin TL'ye mal ederek inşa ettiği ve 24 satış standının yer aldığı Organik Ürünler Pazarı'nın açılışı Vali Münir Karaloğlu'nun da katılımıyla gerçekleşti. Kayapınar ilçesinde hizmete giren pazarın açılışına Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ünal Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu ile kooperatif başkanları ve temsilcileri katıldı.
'DİYARBAKIR'IN ÜRÜNLERİNİ DÜNYAYLA BULUŞTURMANIN VAKTİ GELDİ'
Diyarbakır'ın 12 bin yıldır bereket taşıyan bir şehir olduğunu belirten Vali Karaloğlu, "Diyarbakır, Hevsel Bahçeleri, Karacadağ, suyu cennetten geldiğine inanılan Dicle'siyle bir bereket ve bolluk şehridir. Bu bereket ve bolluk şehri Diyarbakır'ın çalışkan insanlarının, çalışkan kadınlarının üretmiş olduğu doğal ve organik ürünleri, artık Diyarbakır organik markası altında hem Diyarbakırlılarla hem Türk insanıyla hem de dünyayla buluşturmanın vaktinin geldiğine inanıyoruz. Bugün açılışını yapacağımız bu mekanda 24 adet satış noktamız var" dedi.
'BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 12 KADIN KOOPERATİFİ KURDU'
Kentte çiftçiler tarafından yetiştirilen doğal, organik ve leziz ürünlerin bu mekan aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacağını vurgulayan Vali Karaloğlu, "Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı son dönemde 12 kadın kooperatifi kurdu. Birlikler, esnaf ve kooperatiflerimiz burayı öyle bir hale getirsin ki, bu kente gelen herkes Organik Ürünler Pazarı'na gelmeye kendisini mecbur hissetsin. Bu durum bizim, kooperatiflerimiz, birliklerimiz, kurum ve kuruluşların elinde. Burayı bir marka haline getirmek, burayı Diyarbakır'ın turizmiyle entegre etmek buradaki arkadaşların elinde. Diyarbakırlılardan da bir isteğimiz var. Buradan hem alışverişinizi yapın ve üreten insanımıza katkı sunun hem de Diyarbakır'ın yeni bir markasına destek verin" ifadelerini kullandı.
 'ÜRETEN VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ'
Asıl hedeflerinin sadece bu noktadan Diyarbakır'ın doğal ve organik ürünlerini satmak olmadığının altını çizen Karaloğlu, şunları kaydetti:
"Esas hedefimiz dijital pazarda dünyanın her yerinden Diyarbakır'ın kendine has ürünlerine ulaşımını temin etmek ve bunları pazarlayabilmektir. Bu en büyük hedefimiz için İnşallah yakın zamanda bunu da başaracağımızın müjdesini veriyorum. Büyükşehir Belediyesi ve diğer kamu kurum ile kuruluşlar olarak kentte üreten vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Birlikler, kooperatifler, üreten kadın kooperatiflerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. Yeter ki onlar çalışsınlar ve üretsinler, bizim desteğimiz sonuna kadar onlarla olacak. Bugün açılışını yaptığımız Organik Ürünler Pazarı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çiftçi ve üreticilerimize bol kazançlar getirmesini temenni ediyorum."
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Nurettin FİDANCAN
2020-12-18 16:55:35

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