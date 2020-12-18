Diyarbakır'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: Anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: Anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı

DHA

Diyarbakır'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: Anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı


Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde Rıdvan Güzel'in (29) kullandığı ticari araç şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan aynı aileden Medine Güzel (60) olay yerinde hayatını kaybederken 1'i ağır 3 kişi de yaralandı. 
Kaza, 13.00 sıralarında Bismil ilçesi Sinan Mahallesi yakınlarında meydana geldi.  72 EA 651 plakalı ticari araç, sürücüsü Rıdvan Güzel'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, aynı aileden araçta bulunan Medine Güzel olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Emin Güzel (59) ile Ömer Güzel (24) ve sürücü Rıdvan Güzel yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken Ömer Güzel'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Medine Güzel'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR
2020-12-18 17:34:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da organik ürün pazarı açıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da organik ürün pazarı açıldı
Diyarbakır'da organik ürünler pazarı açıldı Pazarın açılışını yapan Vali Karaloğlu, ilk alışverişi kendisi yaptı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da organik ürünler pazarı açıldı Pazarın ...
Kuruçay Barajı sulaması inşaatında çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Kuruçay Barajı sulaması inşaatında çalışmalar devam ...
Kulplu muhtardan örnek davranış: Boş gördüğü her yere fidan dikiyor
YEREL HABERLER Kulplu muhtardan örnek davranış: Boş gördüğü her yere ...
Diyarbakır'da feci kaza: Anne öldü, baba ve iki oğlu yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da feci kaza: Anne öldü, baba ve iki oğlu ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çiftçilerin yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çiftçilerin yüzünü ...
Arazisini, çocuklarına kiralayan kayınbiraderine açtığı davayı 6 yılda kazandı
YEREL HABERLER Arazisini, çocuklarına kiralayan kayınbiraderine ...
Amedspor ve Diyarbekirspor’un yoğun maç programı
YEREL HABERLER Amedspor ve Diyarbekirspor’un yoğun maç programı
Diyarbekirspor kritik deplasmana galibiyet için gidecek
YEREL HABERLER Diyarbekirspor kritik deplasmana galibiyet için ...
HDP önündeki ailelerin çığlığı büyüyerek devam ediyor
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin çığlığı büyüyerek devam ediyor
Evladının özlemine dayanamadı, röportaj esnasında baygınlık geçirdi
YEREL HABERLER Evladının özlemine dayanamadı, röportaj esnasında ...
HDP önündeki eylemde 474´üncü gün: Aile sayısı 179 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 474´üncü gün: Aile sayısı 179 ...
Silvan'da karantinada olan vatandaşlar düzenli olarak ziyaret ediliyor
YEREL HABERLER Silvan'da karantinada olan vatandaşlar düzenli olarak ...
Altınokta Körler Derneği'nden Türk Telekom Bölge Müdürü Mazlum'a plaket
YEREL HABERLER Altınokta Körler Derneği'nden Türk Telekom Bölge ...
Pandemide 2 milyon 500 bin liralık yatırımla tesis kurdu
YEREL HABERLER Pandemide 2 milyon 500 bin liralık yatırımla tesis ...
Uzmanlar uyardı: İnternet üzerinden alınan vitamin hapları ölüme neden olabilir
YEREL HABERLER Uzmanlar uyardı: İnternet üzerinden alınan vitamin ...
Diyarbakır'da uçuşlara sis engeli
YEREL HABERLER Diyarbakır'da uçuşlara sis engeli
Bismil'de kapalı internet kafeler EBA destek noktalarına dönüştürüldü
YEREL HABERLER Bismil'de kapalı internet kafeler EBA destek ...
Diyarbakır’ı sis kapladı, uçak seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’ı sis kapladı, uçak seferleri iptal edildi
Diyarbakır'da vaka sayıları düşmeye başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da vaka sayıları düşmeye başladı
Miraç'ın şırıngalı çikolatadan ölümünde, üretici firmanın 5 yetkilisi kusurlu bulundu (2)
YEREL HABERLER Miraç'ın şırıngalı çikolatadan ölümünde, üretici ...
Diyarbakır'da kent estetiğini bozan metruk yapılar yıkılıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kent estetiğini bozan metruk yapılar ...
Miraç'ın şırıngalı çikolatadan ölümünde, üretici firmanın 5 yetkilisi kusurlu bulundu
YEREL HABERLER Miraç'ın şırıngalı çikolatadan ölümünde, üretici ...
Polis, kısıtlamada acil ilaçları dronla ulaştırdı
YEREL HABERLER Polis, kısıtlamada acil ilaçları dronla ulaştırdı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X