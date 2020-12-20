Acil Sağlık Merkez sistemi, 112'ye gelen asılsız çağrıları engelledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Acil Sağlık Merkez sistemi, 112'ye gelen asılsız çağrıları engelledi

DHA

Acil Sağlık Merkez sistemi, 112'ye gelen asılsız çağrıları engelledi


Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Acil Çağrı Merkezi'nin (AÇM) devreye alınmasıyla 7 kuruma gelen acil çağrıların tek merkezde yönetilmesi sonucu 112'ye asılsız ihbarlar engellendi. Diyarbakır Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Fırat Uykur, kentte temmuz ayında AÇM'ye geçiş yapıldığını belirterek, "112'ye düşen çağrı istatistiklerini ikiye bölmek gerekiyor. AÇM öncesi ve sonrası. AÇM öncesi sağlığa düşen direkt gereksiz çağrı oranımız yüzde 98 civarındaydı. AÇM kurulduktan sonra gereksiz çağrı istatistiği yüzde 1 oranına geriledi" dedi.
İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de farklı acil yardım çağrıları için kullanılan 'İtfaiye: 110, Jandarma: 156, Polis: 155, Sağlık: 112, Orman: 177, Sahil Güvenlik: 178, AFAD: 122' numaralarının '112' altında toplanması amacıyla Acil Çağrı Merkezi uygulamasını temmuz ayında başlattı. Sağlık, itfaiye, jandarma, emniyet ve gerekli tüm diğer birimlerin aynı mekanda olduğu 112 acil çağrı merkezleri ve koordinasyon imkanı sağlayan model ile tüm ekiplerin en kısa sürede olay yerine ulaşmaları amaçlandı. Uygulamanın hayata geçirilmesiyle sağlık çalışanlarının en önemli sorunları arasında yer alan asılsız ihbarlar yapılmasının da önüne geçildi.
DİYARBAKIR'DA 3 DİLDE HİZMET 
Diyarbakır'da temmuz ayında faaliyete başlayan ve 7 kuruma gelen acil çağrıların tek merkezden yönetildiği 112 Acil Çağrı Merkezi, 70 kişilik personelle gece gündüz hizmet veriyor. İçişleri Bakanlığı'nca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi kapsamında sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, orman, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri bir arada çalışıyor. Merkezde personel, vatandaşa Türkçe, Kürtçe ve Zazaca hizmet sağlıyor.
'AÇM PROJESİYLE ASILSIZ İHBARLARIN ÖNÜNE GEÇİLDİ'
Acil çağrı numaralarının herhangi bir numaralı telefondan arayan, görüşme öncesi ön çağrı ekipleri tarafından karşılanıyor ve ilgili birimlere yönlendiriliyor. Bu sayede aylık 50 bin çağrı alan 112 ekiplerine yapılan asılsız ihbarların gelmesi engelleniyor. Ön çağrının aylık 150 bin yapıldığı AÇM'de sağlık ekiplerine ortalama 50 bin çağrı düşerken, ön çağrıda gereksiz çağrı oranı ise yüzde 15 olarak tespit edildi.
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Fırat Uykur, kentte temmuz ayında AÇM'ye geçiş yapıldığını belirterek, bu tarihten sonra asılsız ihbarların engellendiğine dikkat çekti. Uykur, "112'ye düşen çağrı istatiklerini ikiye bölmek gerekiyor. AÇM öncesi ve sonrası. AÇM öncesi sağlığa düşen direkt gereksiz çağrı oranımız yüzde 98 civarındaydı. Şu an AÇM kurulduktan sonra sadece sağlığa düşen gereksiz çağrı istatistiği yüzde 1 aralığında neredeyse. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Özellikle AÇM'de birinci çağrıya düşen gereksiz çağrı oranları bizim ikinci çağrı sistemi olan sağlık sistemine düşen çağrıları geciktirmekte. Bundan dolayı vatandaşlarımızın 112'yi gereksiz yere meşgul etmemelerini rica ediyoruz. Gecikmeler olduğunda vatandaşımıza hizmeti geç götürmek zorunda kalıyoruz ve hizmeti de layıkıyla veremiyoruz. Lütfen 112'yi gereksiz yere işgal ve meşgul etmeyiniz. AÇM kurulduktan sonra sayımız 4050 bin bandında. Bunların hemen hemen yüzde 100'e yakını doğru çağrılar. İlk çağrıda elimine oluyorlar. Birinci çağrıdan ikinci çağrıya düşme sürelerinin kısa olabilmesi için gereksiz çağrılar olmamalı ve hassasiyet gösterilmelidir" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEKSerdar SUNAR
2020-12-20 10:21:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır’da denetimler gün boyu devam ediyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da denetimler gün boyu devam ediyor
Diyarbakır anneleri kısıtlamaya rağmen eylemlerini sürdürüyor Aileler eylemlerini kaldıkları otelde devam ettiriyor
YEREL HABERLER Diyarbakır anneleri kısıtlamaya rağmen eylemlerini ...
Silvan'da baraj suyu çekildi, eski mezarlıklar gün yüzüne çıktı
YEREL HABERLER Silvan'da baraj suyu çekildi, eski mezarlıklar gün ...
Diyarbakır’da nesli tükenme tehlikesi altında olan ‘Türk semenderi’ görüldü
YEREL HABERLER Diyarbakır’da nesli tükenme tehlikesi altında olan ...
Evlat nöbetine kaldıkları otelde devam ettiler
YEREL HABERLER Evlat nöbetine kaldıkları otelde devam ettiler
Kısıtlamanın ilk gününde Diyarbakır havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Kısıtlamanın ilk gününde Diyarbakır havadan ...
Diyarbakır'da tarihi eserleri satmaya çalışan 3 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da tarihi eserleri satmaya çalışan 3 kişi ...
Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu 1001 eseri 500 bin liraya satmak isterken jandarmaya yakalandılar
YEREL HABERLER Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu 1001 ...
Ev hanımları dikkat, beş dakikalık tedaviyle eski sağlıklarına kavuşuyorlar Her on insandan birinde çıkan ‘donuk omuz’ hastalığı beş dakikalık tedaviyle son buluyor
YEREL HABERLER Ev hanımları dikkat, beş dakikalık tedaviyle eski ...
3 gündür etkili olan sis hava ve kara trafiğini felç etti Diyarbakır’da 3 gündür etkili olan sis uçak seferlerinde aksamalar yaşattı
YEREL HABERLER 3 gündür etkili olan sis hava ve kara trafiğini felç ...
Diyarbakır’da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasıyla denetimler başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasıyla ...
Diyarbakır'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: Anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: ...
Diyarbakır'da organik ürün pazarı açıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da organik ürün pazarı açıldı
Diyarbakır'da organik ürünler pazarı açıldı Pazarın açılışını yapan Vali Karaloğlu, ilk alışverişi kendisi yaptı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da organik ürünler pazarı açıldı Pazarın ...
Kuruçay Barajı sulaması inşaatında çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Kuruçay Barajı sulaması inşaatında çalışmalar devam ...
Kulplu muhtardan örnek davranış: Boş gördüğü her yere fidan dikiyor
YEREL HABERLER Kulplu muhtardan örnek davranış: Boş gördüğü her yere ...
Diyarbakır'da feci kaza: Anne öldü, baba ve iki oğlu yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da feci kaza: Anne öldü, baba ve iki oğlu ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çiftçilerin yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çiftçilerin yüzünü ...
Arazisini, çocuklarına kiralayan kayınbiraderine açtığı davayı 6 yılda kazandı
YEREL HABERLER Arazisini, çocuklarına kiralayan kayınbiraderine ...
Amedspor ve Diyarbekirspor’un yoğun maç programı
YEREL HABERLER Amedspor ve Diyarbekirspor’un yoğun maç programı
Diyarbekirspor kritik deplasmana galibiyet için gidecek
YEREL HABERLER Diyarbekirspor kritik deplasmana galibiyet için ...
HDP önündeki ailelerin çığlığı büyüyerek devam ediyor
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin çığlığı büyüyerek devam ediyor
Evladının özlemine dayanamadı, röportaj esnasında baygınlık geçirdi
YEREL HABERLER Evladının özlemine dayanamadı, röportaj esnasında ...
HDP önündeki eylemde 474´üncü gün: Aile sayısı 179 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 474´üncü gün: Aile sayısı 179 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X