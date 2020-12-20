Ergani Belediyesinden temizlik seferberliği

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek cadde ve sokakları temizliyor.

Ergani Belediyesi ekiplerince, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması fırsata çevrilerek cadde ve sokaklar yıkanıp dezenfekte ediliyor. Korona virüse karşı toplum sağlığını korumak için vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Ziya Gökalp, Milli Egemenlik ve Dicle Caddesinde deterjanlı suyla yıkama çalışması gerçekleştirildi.

Korona virüsle mücadelede etkin bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, “Vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarında yoğun bir dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriyoruz. Cadde ve sokakları yıkama çalışmalarımız belirli bir program dahilinde devam ediyor. Halkımızın sağlığı ve güvenliği için gayretle çalışıyoruz” dedi.

Ekiplerin çamaşır suyu, ilaç ve köpük karışımından hazırlanan solüsyonla, işlek cadde ve sokaklarda gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına kısıtlama boyunca devam edeceği öğrenildi.

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