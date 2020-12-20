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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’ın ulaşım ana planında sona yaklaşılıyor

İHA

Diyarbakır’ın ulaşım ana planında sona yaklaşılıyor

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi ve Boğaziçi Proje yetkilileriyle, Diyarbakır’ın ana ulaşım planının ele alındığı bir değerlendirme toplantısı yaptı.
Hızla büyüyen ve gelişen Diyarbakır’da, şehir içi ulaşımda yaşanabilecek sorunların önüne geçerek, artan talep ve ihtiyaçların giderilmesine yönelik Vali Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi ve Boğaziçi Proje yetkilileriyle bir araya geldi. Diyarbakır’ın ana ulaşım planının masaya yatırıldığı toplantıda yetkililerden ulaşım ağı, yol, ulaşımla ilgili alt ve üstyapı ile bakım ve yenileme çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Karaloğlu, yapılan yatırımlar ve planlanan projeler ile ilgili de yetkililerle istişarelerde bulundu.

İstatistiki veriler değerlendirildi
Boğaziçi Proje firma yetkilileri tarafından Diyarbakır’da trafiğin yoğun olarak seyrettiği bölgelere ait nüfus, toplu taşıma kullanımı, otomobil sahipliği gibi verilerin paylaşıldığı toplantıda Vali Karaloğlu, artan nüfus ve ulaşıma dönük ihtiyaçların kent ulaşımı üzerinde oluşturacağı olumsuz etkilerin altını çizdi. Vali Karaloğlu, şehir içi ulaşımın, kentin üst ve alt ölçekli plan kararları dikkate alınarak eşgüdüm içerisinde analiz edilmesini, düzenlenmesini, toplu taşıma sistemlerine ve çevre dostu ulaşım biçimlerine öncelik verilerek ulaşım ve trafik sorunlarına yaklaşım gösterilmesini istedi.
Öte yandan toplantıda oluşabilecek sorun ve yetersizliklere karşı geliştirilen alternatif senaryolarda görüşüldü. Toplantıda Vali Karaloğlu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan ve daire başkanları ile Boğaziçi Proje firma yetkilileri yer aldı.

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