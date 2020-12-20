Evlat nöbetine, kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde devam ettiler



Serhat ÖZDEMİR-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 179 aile, 476'ncı gününe giren oturma eylemlerini, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü. İstanbul'da 2014 yılında 14 yaşındayken kaçırılan oğlu Tuncay için eylemini sürdüren Şevket Bingöl, "Benim 14 yaşındaki çocuğumun kalemini kırdılar, eline keleş verdiler. 14 yaşındaki çocuğu dağa götürüp ölüme terk etmek, Allah'tan reva mıdır?" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

'14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUMUN KALEMİNİ KIRDILAR'

İstanbul Arnavutköy'de kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemine katılan ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde evlat nöbetini sürdüren Şevket Bingöl, oğluna gelip teslim olması için çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

"16 aydır burada bekliyorum. Maalesef HDP'den bir açıklama gelmiyor. Çünkü, HDP çocuklarımızı dağa götürmüş. O yüzden gelip de bir açıklama yapamaz. Bu hastalıktan ve kısıtlamadan dolayı biz eylemimize devam ediyoruz. Biz evlatlarımızı istiyoruz. Giden çocukların aileleri hepsi gariban ailelerdir. HDP, 'Biz Kürt davası yapıyoruz' diyor. Madem Kürt davası yapıyorsunuz, senin çocukların eğlencelerde, peki ya bizim çocuklarımız nerede. Benim 14 yaşındaki çocuğumun kalemini kırdılar, eline keleş verdiler. Allahtan reva mıdır 14 yaşında ki çocuğu dağa götürüp ölüme terk etmek? Madem böyleyse kendi çocuklarını göndersinler. Tuncay, oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan 16 aydır HDP önünde eylemdeyim. Seni bekliyorum. Türk askerini, polisini nerede görürsen teslim ol. Örgütün elinden kaç".

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Nurettin FİDANCAN

2020-12-20 13:19:43



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