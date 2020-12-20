Şehit yakınları ve gazilerden CHP’li Özgür Özel’e tepki

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP Meclis Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleri nedeni ile tepki gösterdi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP Meclis Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söylediği sözler nedeni ile açıklama yaptı. Sözen ve Gündüz tarafından yapılan ortak açıklamada, “CHP Meclis Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik TBMM’de sarf ettiği sözleri bir terör gazisi olarak ve şehit gazi aileleri olarak kendisine iade ediyoruz. 18 yıldır seçimlerle iktidar olan Cumhurbaşkanına diktatör ifadesini yakıştıran hadsiz Özgür Özel ya satılmış bir zihniyetin siyasi bezirganları ya da dış mihrakların piyonudur. Halkın yüzde 52 oyunu alan, 26 milyon 300 bin vatandaşın oyunu alan Cumhurbaşkanımıza hiç kimsenin diktatör demeye hakkı yoktur. Milli irade düşmanı Özgür Özel Cumhurbaşkanımıza dil uzatarak saygısızlık yapmıştır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz başarı elde ettikçe Özgür Özel ve bu tür zihniyetler her türlü iftirayı, kötü söylem ve algı yapmakla milletin kafasını karıştırmak istiyorlar. Bu haddini bilmezler bunu yıllardan bu yana yapıyorlar. Son yıllarda terör örgütüne karşı yapılan başarılı operasyonlardan rahatsız olup hem Cumhurbaşkanımıza hem de İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya hadlerini aşan söylemlerde bulunmaktadırlar. Yazıklar olsun diyoruz. CHP kendi parti yönetiminizi idare etmezken, CHP içerisindeki edepsiz, pislik, tecavüz vakalarıyla ilgilenin temizlenin. Aynaya bakın, ondan sonra Cumhurbaşkanımıza söz söyleyin. İçinizdeki onlarca olumsuzlukları, pislikleri kapatmak için Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza sataşmak size hiçbir şey kazandırmaz. Yüce milletimiz neyin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Sizi ve zihniyetinizi, o karanlık siyasetinizi kınıyoruz, lanetliyoruz” dedi.

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