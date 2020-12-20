Çınar'da karantinaya alınan köy sayısı artıyor

İl il açıkladı! Yağmur ve kar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 1 köy daha korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Çınar'a bağlı Başaklı köyünde korona virüs vakası görülmesi üzerine köyün 10 günlüğüne karantinaya alınması kararlaştırıldı. Köye giriş ve çıkışlar yasaklanırken filyasyon ekipleri köyde vaka taraması gerçekleştirdi. Vatandaşların temel ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Daha önce de ilçeye bağlı Ağaçsever, Aşağikonak ve Beşpınar köyleri korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.