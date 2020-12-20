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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çınar'da karantinaya alınan köy sayısı artıyor

İHA

Çınar'da karantinaya alınan köy sayısı artıyor

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 1 köy daha korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Çınar'a bağlı Başaklı köyünde korona virüs vakası görülmesi üzerine köyün 10 günlüğüne karantinaya alınması kararlaştırıldı. Köye giriş ve çıkışlar yasaklanırken filyasyon ekipleri köyde vaka taraması gerçekleştirdi. Vatandaşların temel ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi.
Daha önce de ilçeye bağlı Ağaçsever, Aşağikonak ve Beşpınar köyleri korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı.

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