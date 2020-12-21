Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven'e 22 yıl 3 ay hapis cezası 



DİYARBAKIR,(DHA)MİLLETVEKİLLİĞİ düşürülen HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da yargılandığı davada, 'terör örgütü üyeliği' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından toplam 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Güven hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı da çıkardı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 4 Haziran günü milletvekilliği düşürülen HDP Hakkari eski milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven'in yargılandığı davada kara verildi.

Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Güven katılmazken, avukatları geldi. Cumhuriyet savcısı duruşmada mahkemeye sunduğ mütalaasında, Güven'in eş başkanı olduğu DTK'nın hedefini anlattı. DTK'nın terör örgütü PKK'nın bir yapılanması olduğunu belirtilen savcı, mütalaasında şu ifadelere yer verdi:

"Önceki mütalaalarımızı tekrarla, Demokratik Toplum Kongresi'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın dört ayaklı paradigmasının 3'üncü ayağını oluşturan bir örgütlenme ve sözde kurucu meclis işlevi gören bir yapılanma olduğu, örgüt üyelerinden elde edilen delillerde ve dinleme tapelerinde birçok şahıs tarafından DTK'nnın sözde Kuzey Kürdistan Parlamentosu/meclisi olarak nitelendirildiği DTK'nın örgüt hedefi olan demokratik özerklik stratejisini hayata geçirmek amacıyla teröristbaşının talimatları doğrultusunda kurduğu ve yapılandığı KCK/TM parlamento yapısını oluşturan sözde yasama organı olduğu, faaliyetleri bir meclis gibi yürütülen yapılanmanın Genel Kurul, Daimi Meclisi, Başkanlık Divanı, Koordinasyon (yürütme) Kurulu, komisyonlar gibi organların bulunduğu çalışma şekline ilişkin bir tüzüğünün olduğu, DTK'nın, örgütün hedefleri doğrultusunda demokratik özerlikliği gerçekleştirmek amacıyla siyasi parti, dernek, sendika ve STK'ların örgütlediği ve bu hususlarda toplantı, konferans, çalıştaylar düzenlediği, DTK'nın örgütlenme olarak KCK ile özdeşlik gösterdiği, KCK yapılanması içerisinde yer örgütlenen sözde kent meclisleri, ilçe meclisleri, mahalle meclisleri ve köy komünlerinin DTK'nın bileşenleri oldukları ve sözde bu meclis üyelerinin siyasi parti, dernek, sendika ve STK temsilcilerinin yanı sıra seçilmişler olarak bazı milletvekillerinin, belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin DTK delegesi veya üyesi oldukları, DTK'nın sözde Kürdistan'ın çatı yapılanması olduğu ve Kürt ulusal birliğinin sağlamak amacıyla PKK/KCK ile bağlantı faaliyet yürüttüğü anlaşılmaktadır."

'DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK, TOPLUMSAL AYRIŞMAYA SEBEP OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR'

Mütalaada, Güven'in bahsedilen amaçları gerçekleştirmek üzere oluşturulan ve bahse konu hedefler hususunda karar alma merci olan DTK'nın eş başkanı olarak görev yaptığına dikkat çekilerek, "DTK çalışmaları kapsamında çeşitli toplantılar düzenleyerek, örgütsel nitelikteki eylemlere katılarak ve terör örgütünün amaçları doğrultusunda açıklamalar yaparak, DTK üyeleriyle birlikte dört ülke toprakları üzerinde sözde Kürt ulusal birliğini sağlamak, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, toplumsal ayrışmaya sebep olmak amacıyla halk kitlelerini etkilemeye çalıştığı, DTK'nın KCK yapılanmasının çatı örgütü ve sözde en üst karar alma yetkisi bulunan bir üst meclis yapılanması sözde dört ülke toprakları üzerindeki Kürdistan meclisi olduğu anlışılmakta" denildi.

Savcı mütalaasında, Güven'in 'Terör örgütü kurma ve yönetmek', 'Terör örgütü üyesi olmak', 'Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtmak' ile 'Kanuna aykırı yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme verdiği aranınardından tutuksuz sanık Leyla Güven'i 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ile 2 kez 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından toplam 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti ayrıca hüküm ile birlikte Güven hakkında tutuklanmaya yöenlik yakalama kararı çıkarılmasına da karar verdi. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)

2020-12-21 13:24:43



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