Rimena Yurtdışı Eğitim, üniversiteyi ülke dışında okumak isteyen öğrencilere Bulgaristan’ı öneriyor

Rimena Yurtdışı Eğitim sorumlusu Abdulselam Dalmış, üniversiteyi ülke dışında okumak isteyen öğrencilere Bulgaristan’ı önerdi.

Yurt dışında üniversite okumak isteyenler için üniversite seçiminin her şeyden önemli olduğunu belirten Dalmış, Türkiye’deki herhangi bir üniversitede okumak istemeyenlerin tercih etmeyi düşündükleri yurt dışı üniversitelerinin YÖK tarafından tanınıp tanınmadığına dair bilgi almasının şart olduğunu söyledi. Bilhassa Bulgaristan’da üniversite eğitimi almak isteyenlerin böyle bir endişe taşımasına gerek olmadığını dile getiren Dalmış, "Çünkü, bu ülkedeki üniversitelerin herhangi birinden mezun olan öğrencilerin diploması Avrupa’da geçerli olmaktadır. AB’nin tam üyesi olan Bulgaristan’da üniversite okumak gerçekten çok avantajlı. Her şeyden önce, verilen eğitim kalitesi, Türkiye başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin herhangi birinden farklı değildir. Buna ek olarak, üniversite sonrası iş imkanlarının da iyi seviyede olduğunu dile getirmek gerekir. Tüm bunların yanı sıra Bulgaristan’da sosyal açıdan da yapılabilecek çok fazla şey var. Bir başka deyişle, hem akademik hem de sosyal açıdan üniversite okumak adına en iyi şartları sunan ülkelerin başında Bulgaristan gelmektedir" dedi.



"Öğrenciler Bulgaristan’da hayal ettikleri bölümleri okuyabilir"

Bulgaristan’da üniversite eğitimi isteyenlerin hazırlık dil eğitiminden sonra bazı bölümlere sınavsız direkt kayıt yaptığını vurgulayan Dalmış, "Sağlık alanları giriş sistemini başarılı olması halinde hayal ettikleri bölümü okuyabilmektedir. Yalnızca bu detay bile neden Bulgaristan’da üniversite okunmalı sorusuna verilecek bir cevap olabilir. Bulgaristan’da üniversite okumanın birçok açıdan faydası bulunmaktadır. Komşu ülke olması sebebiyle Türkiye’den Bulgaristan’a birçok ulaşım seçeneği vardır. Bu sayede, öğrencilerin diledikleri zaman ailelerinin yanına gelmesi söz konusu olmaktadır. Yurt dışında üniversite okuma konusunda tercihi Bulgaristan olanların önünde tercih edebilecekleri birçok farklı üniversite bulunmaktadır. Sofya, Plovdiv, Varna, Plevne, Stara Zagora gibi şehirlerde bulunan üniversitelerde öğrencilerin ilgilerine hitap eden birçok bölüm vardır. Yurt dışında eğitim danışmanlığı noktasında iyi bir firmayla çalışmak son derece önemli. Rimena Yurtdışı Eğitim Bulgaristan’da üniversite okumak isteyenlere akıllarına gelebilecek her konuda onlara yardımcı olmaktadır" diye konuştu.

