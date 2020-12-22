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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DTB'de güvenli ticaret dönemi başladı

İHA

DTB'de güvenli ticaret dönemi başladı

Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB) ile Ziraat Bankası tarafından başlatılan “Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi” kapsamında, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ile Ziraat Bankası Diyarbakır Girişimci Şube Müdürü Burhan Kaya, ticari mal alımsatımlarında kolay finansman imkanı sağlayacak olan iş birliği protokolünü imzalandı.
Ziraat Bankası ile imzalanan iş birliği protokolü DTB üyelerine, ticari mal alımsatımlarında, güvenli ticaret sistemi ve kolay finansman imkanı sağlıyor. Alıcı ve satıcı arasında Güvenli Ticaret Sistemi kurmayı sağlayan “Bankkart Başak” ile üyeler alımlarda 540 güne kadar vade ve düşük maliyet avantajlarından yararlanacak. Alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önünü açan bu protokol ile üreticiler veya satıcılar, tahsilat ile uğraşmadan, güven içinde mallarını satabilecek. Alıcılar da uygun vade ve maliyette finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılayacak.

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