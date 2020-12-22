DİYARBAKIR'da yargılandığı davada 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski milletvekili Leyla Güven, HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel´in evinde yakalanarak gözaltına alındı. Güven, bu sabah saatlerinde gözaltına alınırken, Semra Güzel'in yanı sıra HDP Van Milletvekili Tayip Temel ve 2 kişi hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Suçluyu kayırma' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.DHA-Flaş Haber Türkiye-Diyarbakır
2020-12-22 12:25:57
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