Meteoroloji uyardı, Güneydoğuya kar geliyor Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak için yoğun kar yağışı uyarısında bulunarak olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, Diyarbakır’ın Bismil, Kulp ve Silvan, Batman, Siirt, Şırnak’ta yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi. Açıklamada, “2223 Aralık tarihleri arasında yoğun kar yağışının 20 santimetre ve üzeri şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı, kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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