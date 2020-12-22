HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 477'inci gününde Ailelerin direnişi devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 477'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 477'inci gününde de sürüyor. 7 yıl önce 17 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan kızı Şeyma için oturma eylemini sürdüren Türkan Mutlu, kızının öğrenci olduğunu ve öğretmen olacağını söyledi. HDP’li vekil Remziye Tosun’a iki cevabı olduğunu belirten anne Mutlu, “Onu bir milletvekili olarak görmüyorum. Bir anne olarak görmüyorum. İki gün önce mecliste diyor ki, ‘Hakkari Yüksekova’da Çiğdem kızımız öğrencidir. İnternet yok. Derslere çalışmıyor.’ Artık o maskeyi yüzünden at. Benim Ceylan’ımda üniversite öğrencisiydi. Benim Ceylan’ımda öğretmen olacaktı. Evladımı, Ceylan’ımı almayana kadar ben, HDP’nin kapısından kalkmam. Ben Ceylan’ım için yola çıktım, binlerce Ceylan’ı anne babasına kazandırdım” dedi.

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