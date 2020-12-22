Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

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Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, patenli 3 gencin kırmızı ışıkta araçların arkasına asılarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kayapınar ilçesi Mezopotamya Caddesi'nde patenli 3 genç, dönel kavşakta kırmızı ışıkta duran araçların arkasına asılarak hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Gençlerin canlarını hiçe saydığı yolculuk, yoldan geçen kişi tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN

2020-12-22 15:58:25



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