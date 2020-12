Yeni Medya Hukuku Uzmanı Kılıç yeni yasa teklifini değerlendirdi

Sosyal medyaya yeni düzenlemeler getiren dokuz maddelik yasa, TBMM’de kabul edildi ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni Medya Hukuku Uzmanı Şahin Kılıç yeni yasa teklifini değerlendirdi.

Sosyal medyaya yeni düzenlemeler getiren dokuz maddelik yasa, TBMM’de kabul edildi ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yasal düzenleme hakkında açıklamalarda bulunan Yeni Medya Hukuku Uzmanı Şahin Kılıç, teknolojinin giderek dünya toplumlarına entegre olmasıyla birlikte gündelik hayatta geniş yer kaplayan sosyal mecralar için hazırlanan yeni yasa değerlendirmelerinde bulundu. Yapılan düzenlemenin sosyal medya platformlarında nasıl bir değişikliğe gidileceğini açıklayan Kılıç, kamu kurumlarınca bildirilen bildirimlerde karşılaşılacak sorunların çözümünün de yine bu düzenlemeler ile sağlanacağını belirtti. Kılıç, "Sosyal medya hesabı bir kişi ya da bir kuruma ait olabilmektedir. Bu hesaplar aracılığıyla yapılan kişilik hakkı ihlali cezai yaptırımlarla karşılaşacaktır. Bu hakların ihlalini gerçekleştirilen kişilerin adresleri tespit edilecek ve mail adreslerine tebligat yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan bu tebligatlar resmi tebligat niteliğinde kabul edilecektir. Sosyal medya platformlarının kontrol altına alınması gerek, ahlaki değerlerimizi korumamız gerekiyor. Teknolojinin getirdiği dezavantajlar arasındaki en önemli kavram insan ilişkilerine yansıyan yapay davranış biçimleridir. O nedenle yüz yüze iletişimin varlığını kabul ederek sosyal medyada var olan bilgi kirliliğinin ve manipülasyonun önüne bir an önce geçilmeli” dedi.



"Bu kanunla troller veya anonim hesaplar istediği gibi at koşturamayacak”

Daha önce Adalet Bakanlığı basın müşavirliğinde de görev yapan Kılıç, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Örneğin biri size sosyal medyada ağır hakaretlerde bulundu. Ya da özel hayatınızın gizliliğini ihlalde bulundu. Bu yasa ile ihlalin meydana geldiği platform talep ettiğiniz takdirde 48 saat içinde bu talebinize bir cevap vermek zorunda olacak. Sosyal medyada herhangi bir ihlali ya da mağduriyeti gidermek adına alınan karar yargı mercii tarafından verilmişse, ilgili sosyal medya platformu bu kez 4 saat içinde hakim kararının gereğini yapmak zorunda. Yasanın getirdiği en önemli yenilik aslında bu, sıkıntılı içerik yüzünden bir platformun komple erişime engellemesi yerine o sadece içeriğin kaldırılması ya da erişime engellenmesi mümkün olacak. Bu kanunla inşallah hakaretten iftiradan arınmış, hakkaniyetli ve özgür bir sosyal medya ortamı oluşacak. Anonim hesapların veya trollerin istediği gibi at koşturamayacağı, mağduriyet yaşayan bireylerin hakkını artık çok daha etkin biçimde arayabileceği bir ortam olacak”.

