Diyarbekirspor son 8 yıldaki en iyi performansını sergiledi

Misli.com 3. Lig 1. Grup lideri Diyarbekirspor, 8 yıldır mücadele ettiği ligde 15. haftalar itibarıyla en iyi performansına ulaştı. En yüksek puanı toplarken, en az gol yedi ve en az yenilgiyi aldı.

Diyarbekirspor, 20132014 sezonundan bu yana mücadele ettiği 3. Lig’de en başarılı sezonunu yaşıyor. 20132014 sezonunda 27, 20142015 sezonunda 24, 20152016 sezonunda 25, 20162017 sezonunda 28, 20172018 sezonunda 25, 20182019 sezonunda 23 ve 20192020 sezonunda 21 puan toplayan yeşilkırmızılı takım, bu sezon 15.haftalar itibarıyla 33 puana ulaştı. İlk yarının son maçında perşembe günü Diyarbakır Stadında saat 13.00’da Arnavutköy Belediyespor’la karşılaşacak olan Diyarbekirspor, bu maçı kazanması halinde ilk kez bir sezonun ilk yarısını zirvede tamamlamış olacak. 15. haftalar itibarıyla 8 sezonun en yüksek puanına ulaşan Diyarbekirspor, gol yeme ve yenilgi oranlarında da geride kalan 7 sezonu aştı.



Hedef ilk yarıyı zirvede tamamlamak

Diyarbekirspor 2. Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, başarılı geçirdikleri sezonun ilk yarısını galibiyetle taçlandırmak istediklerini söyledi. Avşar, “12 maçtır yenilmeyen bir takımımız var. Derincespor karşısında 2 puan kaybettik ancak takıma olan güvenimiz ve inancımız devam ediyor. Önümüzdeki Arnavutköy Belediyespor maçını kazanarak ilk yarıyı lider tamamlamayı amaçlıyoruz. Devre arasında yapacağımız çalışmalarla takımımızı güçlendirip şampiyon olmak istiyoruz. Ancak şu anda tek düşüncemiz bu hafta yapacağımız maç. Diyarbakır halkını mutlu etmek için gayret ediyoruz” dedi.

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