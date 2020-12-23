Diyarbakır'ın burma kadayıfı, kısıtlama günlerinin de en çok tercih edilenlerinden

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'ın burma kadayıfı, kısıtlama günlerinin de en çok tercih edilenlerinden

DHA

Diyarbakır'ın burma kadayıfı, kısıtlama günlerinin de en çok tercih edilenlerinden


Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın, 2017 yılında Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verilen 'burma kadayıf' pandemi döneminde de en çok talep gören tatlılar arasında yerini aldı. 4 fabrikasında ürettiği tatlıları Türkiye genelindeki 20 şubesinde vatandaşlara ulaştıran imalatçı Yılmaz Elaldı, satışlarda herhangi bir düşüş yaşanmadığını belirterek, "Sanırsınız tatlı pandemiye ilaçtır. Herkes tatlı alıp yiyor. Kısıtlama zamanlarında da motorize ekiplerimiz siparişlere yetişemiyor. Servis araçlarıyla takviye yapıyoruz" dedi.
Türk Patent ve Marka Kurumu'nca 2017 yılında Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verilen 'Diyarbakır Burma Kadayıfı', pandemi sürecinde Diyarbakırlılar tarafından en çok tercih edilen tatlılar arasında yer aldı. 4 fabrikasında ürettiği tatlıları Türkiye genelindeki 20 şubesinde tatlı severlerle buluşturan imalatçı Yılmaz Elaldı, pandemi döneminde kadayıf üretiminde ve satışlarında herhangi bir düşüş yaşanmadığını söyledi.
'KISITLAMADA SERVİS YOĞUNLUĞU VAR'
Hafta sonu kısıtlamalarında paket servislerinde yoğunluğun oluştuğunu kaydeden Elaldı, siparişleri yetiştirmek için servis araçlarıyla takviye hizmet verdiklerini aktardı. Elaldı, şunları söyledi:
"Burma kadayıfı, Diyarbakır'ın coğrafi işaret belgesi almış bir ürünüdür. Kadayıf üretimimizde ve satışımızda herhangi bir düşüş yok. Kısıtlamalara rağmen satışlarımız devam ediyor. Hafta sonu kısıtlamalarında motorize ekiplerimiz ve araçlarımızla evlere servis yaparak siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Hafta sonları özellikle paket servislerimizde yoğunluk oluştuğu için gel-al açığını da bununla kapatıyoruz. Motorize ekiplerimiz siparişlere yetişemediği için 12 servis aracımızla dahi paket servisi yapıyoruz. Pandemi öncesi insanlar gelip salonlarımızda oturuyordu. Pandemide ise alıp evlerine götürüp yiyorlar. Dünya şu an soğuk baklavayı da konuşuyor. Allah'a şükürler olsun herkes tatlı alıp yiyor. Herkes şimdi soğuk baklava ve kadayıf yapmaya çalışıyor ama kadayıf Diyarbakır'a has bir ürün ve 7 firmamız coğrafi işaret belgesi almış. Tescilli kadayıf üreten firmalardan biri olarak biz de en iyisini yapıp en uygun fiyata bütün Türkiye'ye satıyoruz"DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN
2020-12-23 09:37:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbekirspor son 8 yıldaki en iyi performansını sergiledi
YEREL HABERLER Diyarbekirspor son 8 yıldaki en iyi performansını ...
Amedspor başkent virajında
YEREL HABERLER Amedspor başkent virajında
Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Doğan, Diyarbakır’da üyelerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Doğan, ...
Yeni Medya Hukuku Uzmanı Kılıç yeni yasa teklifini değerlendirdi
YEREL HABERLER Yeni Medya Hukuku Uzmanı Kılıç yeni yasa teklifini ...
Türk Kızılayından Dicle'de kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Türk Kızılayından Dicle'de kan bağışı kampanyası
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
YEREL HABERLER Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Evlat nöbetindeki baba: HDP artık 14-15 yaşındaki çocukları dağa gönderemiyor
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: HDP artık 14-15 yaşındaki ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 477'inci gününde Ailelerin direnişi devam ediyor
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 477'inci ...
Meteoroloji uyardı, Güneydoğuya kar geliyor Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji uyardı, Güneydoğuya kar ...
Ergani’de hız kesici kasis çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Ergani’de hız kesici kasis çalışmaları başladı
Bismil Belediyesi kadınlara yönelik iş ortamı oluşturmak adına 'Çilek Okulu' açtı
YEREL HABERLER Bismil Belediyesi kadınlara yönelik iş ortamı ...
Kar maskeli ve pompalı soyguncular kuyumcuyu öldürdü; olay anı kamerada (2)
YEREL HABERLER Kar maskeli ve pompalı soyguncular kuyumcuyu öldürdü; ...
HDP’li Güven’i saklayan vekillere soruşturma
YEREL HABERLER HDP’li Güven’i saklayan vekillere soruşturma
Tutuklanan Leyla Güven'i saklayan 2 HDP'li milletvekiline soruşturma
YEREL HABERLER Tutuklanan Leyla Güven'i saklayan 2 HDP'li ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
HDP’li Güven tutuklandı
YEREL HABERLER HDP’li Güven tutuklandı
DTB'de güvenli ticaret dönemi başladı
YEREL HABERLER DTB'de güvenli ticaret dönemi başladı
Bismil Belediyesinden pazar esnafına büyük destek
YEREL HABERLER Bismil Belediyesinden pazar esnafına büyük destek
Kar maskeli ve pompalı soyguncular kuyumcuyu öldürdü; olay anı kamerada
YEREL HABERLER Kar maskeli ve pompalı soyguncular kuyumcuyu öldürdü; ...
Diyarbakır’da kar maskesiyle kuyumcu soygunu girişimi: 1 ölü Diyarbakır'da kuyumcu dükkanına giren hırsızlar, iş yeri sahibini öldürüp altınları almak istedi Bu sırada dükkanda bulunan şahsın annesi, ellerindeki silahı alıp hırsızları kovalamaya başladı Kuyumcu dükkanına girip bir kişiyi öldüren hırsızlar, hiçbir şey alamadan bölgeden uzaklaştı Tüm bu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kar maskesiyle kuyumcu soygunu ...
Diyarbakır’da kuyumcu dükkanına giren hırsızlar, iş yeri sahibini öldürdü. Kuyumcu dükkanında bulunan şahsın annesi, hırsızların ellerindeki silahı alarak zanlılara karşı koymaya çalıştı. Hırsızlar, altınları alamadan olay yerinden uzaklaştı.
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kuyumcu dükkanına giren hırsızlar, iş ...
Mutasyona uğrayan virüs için uyarı
YEREL HABERLER Mutasyona uğrayan virüs için uyarı
Leyla Güven, HDP milletvekili Semra Güzel'in evinde yakalandı / Fotoğraflar
YEREL HABERLER Leyla Güven, HDP milletvekili Semra Güzel'in evinde ...
Leyla Güven, HDP milletvekili Semra Güzel'in evinde yakalandı 
YEREL HABERLER Leyla Güven, HDP milletvekili Semra Güzel'in evinde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X