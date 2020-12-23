Diyarbakır'ın burma kadayıfı, kısıtlama günlerinin de en çok tercih edilenlerinden



Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın, 2017 yılında Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verilen 'burma kadayıf' pandemi döneminde de en çok talep gören tatlılar arasında yerini aldı. 4 fabrikasında ürettiği tatlıları Türkiye genelindeki 20 şubesinde vatandaşlara ulaştıran imalatçı Yılmaz Elaldı, satışlarda herhangi bir düşüş yaşanmadığını belirterek, "Sanırsınız tatlı pandemiye ilaçtır. Herkes tatlı alıp yiyor. Kısıtlama zamanlarında da motorize ekiplerimiz siparişlere yetişemiyor. Servis araçlarıyla takviye yapıyoruz" dedi.

Türk Patent ve Marka Kurumu'nca 2017 yılında Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verilen 'Diyarbakır Burma Kadayıfı', pandemi sürecinde Diyarbakırlılar tarafından en çok tercih edilen tatlılar arasında yer aldı. 4 fabrikasında ürettiği tatlıları Türkiye genelindeki 20 şubesinde tatlı severlerle buluşturan imalatçı Yılmaz Elaldı, pandemi döneminde kadayıf üretiminde ve satışlarında herhangi bir düşüş yaşanmadığını söyledi.

'KISITLAMADA SERVİS YOĞUNLUĞU VAR'

Hafta sonu kısıtlamalarında paket servislerinde yoğunluğun oluştuğunu kaydeden Elaldı, siparişleri yetiştirmek için servis araçlarıyla takviye hizmet verdiklerini aktardı. Elaldı, şunları söyledi:

"Burma kadayıfı, Diyarbakır'ın coğrafi işaret belgesi almış bir ürünüdür. Kadayıf üretimimizde ve satışımızda herhangi bir düşüş yok. Kısıtlamalara rağmen satışlarımız devam ediyor. Hafta sonu kısıtlamalarında motorize ekiplerimiz ve araçlarımızla evlere servis yaparak siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Hafta sonları özellikle paket servislerimizde yoğunluk oluştuğu için gel-al açığını da bununla kapatıyoruz. Motorize ekiplerimiz siparişlere yetişemediği için 12 servis aracımızla dahi paket servisi yapıyoruz. Pandemi öncesi insanlar gelip salonlarımızda oturuyordu. Pandemide ise alıp evlerine götürüp yiyorlar. Dünya şu an soğuk baklavayı da konuşuyor. Allah'a şükürler olsun herkes tatlı alıp yiyor. Herkes şimdi soğuk baklava ve kadayıf yapmaya çalışıyor ama kadayıf Diyarbakır'a has bir ürün ve 7 firmamız coğrafi işaret belgesi almış. Tescilli kadayıf üreten firmalardan biri olarak biz de en iyisini yapıp en uygun fiyata bütün Türkiye'ye satıyoruz"DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN

2020-12-23 09:37:53



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