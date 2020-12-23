Kış aylarının vazgeçilmez içeceği salep tezgahlardaki yerini aldı

Kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinin başında gelen salep, Diyarbakır'da tezgahlardaki yerini aldı.

Kış aylarında en çok tüketilen içeceklerden olan salep, Diyarbakır'ın en işlek cadde ve sokaklarında satışa sunulmaya başlandı. Yaklaşık 17 yıldır salep satan Emin Lusiyen, günde 100 bardağa yakın sütlü salep sattığını söyledi. Soğuk havalarda vatandaşların çok fazla salep tükettiğini belirten Lusiyen, fiyatların 25 lira arasında değiştiğini ve satışların da şimdilik iyi olduğunu dile getirdi.

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