Kuyumcu oğlu gözleri önünde öldürülen anne: Ciğerim yandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuyumcu oğlu gözleri önünde öldürülen anne: Ciğerim yandı

DHA

Kuyumcu oğlu gözleri önünde öldürülen anne: Ciğerim yandı


Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da dün sabah annesiyle beraber açtığı kuyumcuda, altınları çalmak için içeri giren kar maskeli 2 kişinin pompalı tüfekle göğsünden vurarak öldürdüğü Sinan Yoldaş'ın (21) annesi Zahide Yoldaş, yaşadığı dehşet anlarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Oğlu vurulduktan sonra soygunculara sopayla müdahale eden Yoldaş, oğlunun 15 gün önce askerden geldiğini belirterek, "Oğluma ateş ettiler. Ben geldim, birisi benim üzerime yürüdü. Silahı aldım, elime vurdu. Kaçıp gittiler. Oğlumun katilini getirsinler. O da benim oğlum gibi olsun. Oğlumun ciğerini orada gördüm ben. O benim ciğerimi yaktıysa onun annesinin de ciğeri yansın" dedi. 
Olay, dün sabah saatlerinde 5 Nisan Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi´nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Annesi Zahide Yoldaş'la birlikte iş yerini açan Sinan Yoldaş (21) vitrine altınları yerleştirmeye başladı. Bu sırada kuyumcuya gelen kar maskeli silahlı 2 kişi, pompalı tüfekle ateş ederek, Yoldaş'ı göğsünden vurdu. Yoldaş, yere yığılırken soygunculardan biri, tezgahın arkasına geçti. Bu sırada Yoldaş'ın annesi, sopayla karşı koyarak pompalı tüfeği soyguncunun elinden aldı. Yoldaş'ın annesinin karşı koymaya devam etmesi üzerine soyguncular altınları alamadan kaçtı. Yoldaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sinan Yoldaş'ın 15 gün önce askerden geldiği ve babasına ait kuyumcuda çalışarak evlilik hazırlıkları yaptığı ortaya çıktı.
'O BENİM CİĞERİMİ YAKTIYSA ONUN ANNESİNİN DE CİĞERİ YANSIN'
Yaşadığı dehşet anlarını DHA muhabirine anlatan Zahide Yoldaş, sabah oğluyla beraber kuyumcuyu açtıklarını ifade ederek, "Eşim o sırada bankaya gitti. Gelenler iki kişiydi. Hemen dükkana saldırdılar. Oğluma ateş ettiler. Ben geldim, birisi üzerime yürüdü. Silahı aldım, elime vurdu. Oğlumu öyle gördüm, sonrasını görmedim başka. Onlar kaçtı gitti. Oğlumun katilini getirsinler. O da benim oğlum gibi olsun. Oğlumun ciğerini orada gördüm ben. O da öyle olsun. O benim ciğerimi yaktıysa onun annesinin de ciğeri yansın. Başka bir şey söylemiyorum" diye konuştu.
'KÜÇÜK OĞLUMUN GELMEYECEĞİNİ BİLSEYDİM BANKAYA GİTMEZDİM'
Baba Mehmet Yoldaş ise normalde kuyumcuyu 4 kişi açtıklarını ama o gün bankaya gitmesi gerektiği için eşini ve oğlunu kuyumcuya bıraktığını söyledi. Diğer oğlunun da görüntülü dersi olduğunu için dükkana gelmediğinden haberi olmadığını anlatan Yoldaş, "Haberim olsaydı eğer bankaya gitmezdim. Ben 'bankadan gelene kadar 3 kişi yeterli olur' diye düşündüm. Zaten banka işi yarım saat sürüyor. Annesiyle büyük oğlumu dükkanın kapısına bıraktım. Onlar kepengi açtılar, ben gittim. Gittikten sonra 09.15 sıralarında küçük oğlum telefon açtı. 'Baba çabuk gel' dedi. Ben de o sırada apar topar kalktım geldim. Kuzenim telefon açtı 'hastanenin aciline gel' dedi. Gittim, olan olmuştu" ifadelerini kullandı. 
'İÇİM YANIYOR, TEMENNİM DÜŞMANIMIN BAŞINA GELMESİN'
Bu konunun geçiştirilmemesi gerektiğini de vurgulayan Yoldaş, şunları söyledi:
"Biz dürüst, namuslu ve şerefli bir esnafız. Devlet tarafından her şeyimiz bellidir. Kendimizi anlatmamıza gerek yok. Yetkililerden ricam, bu işin üstünde dursunlar, bu işi çözsünler. Failleri kimse yakalansın. Cezalarını da versinler bunların. Biz burada mağdur durumda olmayalım. Bize de yazık. Bir can, ne demek. Eğer onlara bir can az geliyorsa bir de onların canından gitsin bakalım az geliyor mu? İçim yanıyor bir baba olarak. Temennim düşmanımın başına gelmesin". Kuyumcu Sinan Yoldaş'ı öldürüp kaçan 2 kişinin yakalanması için güvenlik ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2020-12-23 16:00:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da kar ve buzlanmaya karşı hazırlıklar tamam
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kar ve buzlanmaya karşı hazırlıklar ...
Diyarbakır’da Sanat Sokağındaki sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Sanat Sokağındaki sağlıklaştırma ...
Temizlik personelinden alkışlanacak hareket: Temizlik yaparken bulduğu telefonu sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Temizlik personelinden alkışlanacak hareket: Temizlik ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kışa hazır
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kışa hazır
Dicle’de trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Dicle’de trafik kazası: 1 yaralı
Evlat nöbetindeki baba: Dedesinin, halasının intikamını alsın, diye oğlumu korucu yapacaktım
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: Dedesinin, halasının ...
Cizre’de yol yapım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Cizre’de yol yapım çalışmaları devam ediyor
HDP önündeki aileler, soğuk havalara rağmen kararlılıkla eylemlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER HDP önündeki aileler, soğuk havalara rağmen ...
Bağlar Belediyesi hem bedenleri hem yürekleri ısıtıyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi hem bedenleri hem yürekleri ...
Kış aylarının vazgeçilmez içeceği salep tezgahlardaki yerini aldı
YEREL HABERLER Kış aylarının vazgeçilmez içeceği salep tezgahlardaki ...
Kaymakam Beşikci’den DESOB ve DTB’ye ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Beşikci’den DESOB ve DTB’ye ziyaret
Diyarbakır’da 210 kiloluk orkinos balığını görenler cep telefonlarına sarıldı Mersinli balıkçılar Akdeniz açıklarında 210 kiloluk dev orkinos yakaladı Diyarbakır'a getirilip balıkçıların tezgahındaki yerini alan dev balığı gören vatandaşlar, bu anı cep telefonları ile kaydetti
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 210 kiloluk orkinos balığını görenler ...
12 bin yıllık tarih havadan görüntülendi Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan Hilar Mağaraları ve Çayönü Höyüğü Fotono21 Fotoğraf Derneği üyeleri tarafından havadan görüntülendi Dernek üyeleri, yaptıkları çekimlerle tarihi mekanların arşivini tutuyor
YEREL HABERLER 12 bin yıllık tarih havadan ...
Diyarbakır'ın burma kadayıfı, kısıtlama günlerinin de en çok tercih edilenlerinden
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın burma kadayıfı, kısıtlama günlerinin de ...
Diyarbekirspor son 8 yıldaki en iyi performansını sergiledi
YEREL HABERLER Diyarbekirspor son 8 yıldaki en iyi performansını ...
Amedspor başkent virajında
YEREL HABERLER Amedspor başkent virajında
Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Doğan, Diyarbakır’da üyelerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Doğan, ...
Yeni Medya Hukuku Uzmanı Kılıç yeni yasa teklifini değerlendirdi
YEREL HABERLER Yeni Medya Hukuku Uzmanı Kılıç yeni yasa teklifini ...
Türk Kızılayından Dicle'de kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Türk Kızılayından Dicle'de kan bağışı kampanyası
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
YEREL HABERLER Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Evlat nöbetindeki baba: HDP artık 14-15 yaşındaki çocukları dağa gönderemiyor
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: HDP artık 14-15 yaşındaki ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 477'inci gününde Ailelerin direnişi devam ediyor
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 477'inci ...
Meteoroloji uyardı, Güneydoğuya kar geliyor Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji uyardı, Güneydoğuya kar ...
Ergani’de hız kesici kasis çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Ergani’de hız kesici kasis çalışmaları başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X