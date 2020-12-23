Evlat nöbetindeki anne: 'DNA testi yapılana kadar öldüğüne inanmayacağım'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evlat nöbetindeki anne: 'DNA testi yapılana kadar öldüğüne inanmayacağım'

DHA

Evlat nöbetindeki anne: 'DNA testi yapılana kadar öldüğüne inanmayacağım'


Serdar SUNARNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelerden Mevlüde Üçdağ, terör örgütü PKK yanlısı sitelerde 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Ramazan'ın öldüğüne dair çıkan haberlere inanmadığını belirterek, "Oğlumu ölü veya diri istiyorum" dedi.
Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önündeki oturma eylemini 479'uncu günde sürdüren annelerden Mevlüde Üçdağ, 2015 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Ramazan'ın öldüğüne dair terör örgütü PKK yanlısı internet sitelerinde haberler çıktığını belirtti. Oğlunun öldüğü yönünde çıkan haberlere inanmadığını söyleyen Üçdağ; "Hakkımız olan çocuklarımızı, istiyoruz. Eyleme katıldığımdan bu yana HDP milletvekilleri Leyla Güven ile Sezai Temelli, beni evlat nöbetinden kaldırmak için 'Oğlun bizde değil DAEŞ'te´ dediler. Vazgeçmeyeceğim, burada eylemimi sürdüreceğim" dedi.
'OĞLUM ÖLDÜYSE MEZARI NEREDE?'
Oğlunun öldüğüyle ilgili Üçdağ, "Bu haberlere inanmıyorum. Beni, yıldırmak için oyun yapıyorlar" diye konuştu. Oğlunun DNA testi yapılmadan öldüğüne inanmayacağını ifade eden Mevlüde Üçdağ, "Öldüyse kemikleri, mezarı nerede? Oğlumu ölü veya diri istiyorum. Almadan da buradan kalkmayacağım. Bu direnişi, `başka çocukları da kandırmasınlar´ diye sürdüreceğiz. Evlat nöbetindeki anneleri, caydıramayacaklar. `Özgürlük´ adı altında çocukları dağa kaçırdınız. Çözüm dağda değil. Devlet dağda kurulmuyor. Annelerden ayırdığınız evlatların, özgürlüklerini geri verin. Türkiye Cumhuriyeti olduğu sürece hain parti ve uzantısı taşeron terör örgütü PKK, hayalini kurduğu Kürdistan hiçbir zaman kurulamayacak. Buna, izin vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanıma, İçişleri Bakanıma, valimize, emniyet müdürümüze güveniyorum. Birçok aile, çocuğuna kavuştu. Benimkinin de geleceğine inanıyorum. Güçlü devletimizin, kolluk kuvvetleriyle birlik beraberlik içinde PKK ve uzantısı HDP'yi bitirmeden mücadelemize son vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
AİHM'İN DEMİRTAŞ KARARINA TEPKİ
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tutuklu olan HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara da değinen Üçdağ, şunları söyledi:
"9-12 yaşındaki çocukları dağa kaçırıyorlar. Neden Avrupa `çocukları bırakın' demiyor. Ama Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesini istiyor. Onlar bilgimiz ve isteğimiz dışında çocuklarımızı almış, silahın önüne vermişler. Hâlâ Demirtaş'ın tahliyesini söylüyorlar. HDP´liler Kürtlerin temsilcisi değil. Bizim temsilcimiz olsalardı sorunumuza çözüm bulur, yanımıza gelirlerdi. Onların umurunda değiliz. Onlar Kandil'in milletvekilleridir. Avrupa İnsan Hakları temsilcileri de önce bizim esir olan çocuklarımızı istesin. Çocuklarımızı almadan buradan ayrılmayacağız".
Mevlüde Üçdağ'a destek veren diğer aileler açıklamasının ardından, HDP ve PKK aleyhine sloganlar atıp `Evlat Nöbeti´ne kaldıkları yerden devam ettiler. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serdar SUNAR, Nurettin FİDANCAN
2020-12-23 17:10:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

HDP önündeki anne, evladının ölüm haberi iddiasına tepki gösterdi HDP önünde eylem yapan anne Mevlüde Üçdağ: "DNA testi yapılana kadar çocuğumun öldüğüne inanmayacağım”
YEREL HABERLER HDP önündeki anne, evladının ölüm haberi iddiasına ...
Kuyumcu oğlu gözleri önünde öldürülen anne: Ciğerim yandı
YEREL HABERLER Kuyumcu oğlu gözleri önünde öldürülen anne: Ciğerim ...
Diyarbakır'da kar ve buzlanmaya karşı hazırlıklar tamam
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kar ve buzlanmaya karşı hazırlıklar ...
Diyarbakır’da Sanat Sokağındaki sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Sanat Sokağındaki sağlıklaştırma ...
Temizlik personelinden alkışlanacak hareket: Temizlik yaparken bulduğu telefonu sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Temizlik personelinden alkışlanacak hareket: Temizlik ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kışa hazır
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kışa hazır
Dicle’de trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Dicle’de trafik kazası: 1 yaralı
Evlat nöbetindeki baba: Dedesinin, halasının intikamını alsın, diye oğlumu korucu yapacaktım
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: Dedesinin, halasının ...
Cizre’de yol yapım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Cizre’de yol yapım çalışmaları devam ediyor
HDP önündeki aileler, soğuk havalara rağmen kararlılıkla eylemlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER HDP önündeki aileler, soğuk havalara rağmen ...
Bağlar Belediyesi hem bedenleri hem yürekleri ısıtıyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi hem bedenleri hem yürekleri ...
Kış aylarının vazgeçilmez içeceği salep tezgahlardaki yerini aldı
YEREL HABERLER Kış aylarının vazgeçilmez içeceği salep tezgahlardaki ...
Kaymakam Beşikci’den DESOB ve DTB’ye ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Beşikci’den DESOB ve DTB’ye ziyaret
Diyarbakır’da 210 kiloluk orkinos balığını görenler cep telefonlarına sarıldı Mersinli balıkçılar Akdeniz açıklarında 210 kiloluk dev orkinos yakaladı Diyarbakır'a getirilip balıkçıların tezgahındaki yerini alan dev balığı gören vatandaşlar, bu anı cep telefonları ile kaydetti
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 210 kiloluk orkinos balığını görenler ...
12 bin yıllık tarih havadan görüntülendi Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan Hilar Mağaraları ve Çayönü Höyüğü Fotono21 Fotoğraf Derneği üyeleri tarafından havadan görüntülendi Dernek üyeleri, yaptıkları çekimlerle tarihi mekanların arşivini tutuyor
YEREL HABERLER 12 bin yıllık tarih havadan ...
Diyarbakır'ın burma kadayıfı, kısıtlama günlerinin de en çok tercih edilenlerinden
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın burma kadayıfı, kısıtlama günlerinin de ...
Diyarbekirspor son 8 yıldaki en iyi performansını sergiledi
YEREL HABERLER Diyarbekirspor son 8 yıldaki en iyi performansını ...
Amedspor başkent virajında
YEREL HABERLER Amedspor başkent virajında
Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Doğan, Diyarbakır’da üyelerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Doğan, ...
Yeni Medya Hukuku Uzmanı Kılıç yeni yasa teklifini değerlendirdi
YEREL HABERLER Yeni Medya Hukuku Uzmanı Kılıç yeni yasa teklifini ...
Türk Kızılayından Dicle'de kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Türk Kızılayından Dicle'de kan bağışı kampanyası
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
YEREL HABERLER Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Evlat nöbetindeki baba: HDP artık 14-15 yaşındaki çocukları dağa gönderemiyor
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: HDP artık 14-15 yaşındaki ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 477'inci gününde Ailelerin direnişi devam ediyor
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 477'inci ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X