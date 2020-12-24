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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

PRP ve akupunktur tedavisi ile 10 yıl sonra mutlu haber aldılar

İHA

PRP ve akupunktur tedavisi ile 10 yıl sonra mutlu haber aldılar

Mardin’den Diyarbakır’a gelip tüp bebek tedavisi gören 30 yaşındaki Gündüz çifti, yapılan tedavilerle 10 yıl sonra ikiz gebelik haberini aldı. Bebeklerinin kalp atışını duyan Gündüz çifti, çocuklarını kucaklarına alacakları günü iple çekiyor.
Mardin’de yaşayan Perihan Gündüz (30), 10 yıl önce dünya evine girdi. Bu süreç içinde doğal yollardan çocuk sahibi olamayan Gündüz çifti, birçok klinikte farklı tedavi yöntemlerine başvurdu. Gittikleri kliniklerde uygulanan tedavilerin başarısızlıkla sonuçlanması sonucu Gündüz Çifti hayata küstü. Arkadaş tavsiyesi ile Diyarbakır'a gelip Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Hakan Çoksüer'in yolunu tuttu. Burada yapılan muayenede kadın ve erkek faktörlü yumurtaların ileri derecede zayıf olduğu teşhisi konuldu. Prof. Dr. Çoksüer tarafından uygulanan akupunktur, yumurta detoksu, fitoterapi tedavilerinin ardından Perihan Gündüz ikiz gebelik haberini aldı. Çocuklarının kalp atışını duyan Gündüz çifti, bebeklerini kucaklarına alacakları günü iple çekmeye başladı.

10 yıllık çocuk özlemi son buldu
Hastalarının 10 yıllık çocuk özlemiyle kliniklerine geldiğini belirten Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastanın daha önce birçok yere başvurduğunu ve başarısız denemeler yaşadıklarını kaydetti. Hastanın kendilerine geldiğinde psikolojik olarak bitkin durumda olduğunu aktaran Prof. Dr. Çoksüer, "Değerlendirdik yumurtalarının ileri derecede zayıf olduğunu gördük. Aynı zamanda da eşinde de ileri derecede bir sperm problemi olduğunu gördük. Bu hastamıza da yumurtaları güçlendirmek için yumurta detoks tedavisi, fitoterapilerle yumurtaları güçlendirme tedavileri uyguladık. Akupunktur ve rahim güçlendirme tedavileri yaptık. Çünkü burada rahmi gençleştirmeyi, tutunma gücünü arttırmaya çalıştık. Erkeğe de sperm detoks tedavileri ile bitkisel tedaviler yaptık. Gebelik elde edebilmemiz için yumurtanın sağlam olması gerekiyor, spermin sağlam olması gerekiyor, her ikisinin de çok iyi olması gerekiyor. Böylece her ikisine de tedavi verdik. Ta ki tüp bebek uygulaması yapıncaya kadar. Tüp bebek uygulaması yaptığımızda biz akupunkturla özellikle yumurtaları güçlendirdik. Özellikle rahmin kanlanmasını artırdık. Aynı zamanda biz bağışıklık sistemini güçlendirerek daha iyi tutunma gücünü artırmaya çalıştık. Erkek için de aynı şey ve en iyi spermi seçerek öylece başarı şansımızı artırmaya çalıştık. Bu da bizim başarı şansımızda önemli katkı oldu. Yumurtaları topladığımızda da hasta hala umutsuzdu. Çocuk sahibi olamayacağını düşünüyordu. Ta ki gebelik kesesini görünceye kadar. Ve bugün de geldi, artık kalp atışını duydu. 10 yıldan sonra gelen çocuk bizim için müthiş bir mutluluk anı oldu. Şu anda hasta mutluluktan gözyaşlarına boğuldu. Bu uzun soluklu bir süreç, bu süreçte inanmak başarının yarısıdır. Doğru teşhis, doğru tedavi ve doğru yaklaşım başarının ana anahtarıdır" dedi.

"Umutlarımız bitmişti"
İkiz gebelik haberini alan Perihan Gündüz, tedaviler gördüklerini ve hiç sonuç alamadıklarını söyledi. Hakan hocaya geldiklerini ve tüp bebek tedavisi gördüklerini kaydeden Gündüz, "Sonuç olarak ikiz gebelik oldu. Ben bile artık hiç inanmıyordum. En son ana kadar, ta ki hamilesiniz diyene kadar. Hala inanamıyorum gerçekten, hele ikizi duyunca hiç inanmamıştım. 10 yıl, dile kolay, hepimizin umutları bitmişti, artık inanmıyorduk. Akupunktur, PRP, mikroçip, embriyo detoksu hepsini yaptı. Bu tedaviler sonucunda çok şükür mutlu haberi aldık" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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