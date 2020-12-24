Çocuklarına kavuşmak umuduyla 479 gündür HDP önünde nöbet tutuyorlar

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti eylemi 479’uncu gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 479’uncu gününde de devam ediyor. Van Gürpınar’dan gelen Yusuf Erdinç, İstanbul’da 2015 yılında hukuk bölümü öğrencisiyken kandırılarak dağa götürülen oğlu Mikail Erdinç için evlat nöbeti eylemine devam ediyor. 5 senedir oğlunun nerede olduğunu bilmediğini belirten baba Erdinç, "Ben oğlumu HDP’den istiyorum. HDP’den başka bu işleri yapan kimse yok. HDP çocuğumu kaçırmıştır, çocuğum gelmeyene kadar ben bu kapıdan çıkmayacağım. Ya benim cesedim buradan çıkacak ya da oğlum gelecek" dedi.

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