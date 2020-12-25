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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da kişiye özel obezite tedavisi

İHA

Diyarbakır'da kişiye özel obezite tedavisi

Diyarbakır Özel Bower Hastanesi doktorlarından Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Murat Kapan, hastanelerinde kişiye özel obezite tedavisi uyguladıklarını söyledi.
Obezite tedavisinde birçok olumlu sonuç aldıklarını ifade eden Doç. Dr. Kapan, obezite hastalarının kendilerini yalnız ve çaresiz hissetmemesi gerektiğini söyledi. Gelişen tıp teknolojileri ile obezite tedavisinin birçok seçeneğinin oluştuğunu aktaran Doç. Dr. Kapan, “Özel Bower Hastanesinde uzman hekim, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapistten oluşan ekibimizle kişiye özel obezite tedavisi oluşturuyoruz. Çünkü tedavi, bireyin kararlılığını ve etkin katılımını gerektiren bir süreçtir. Bu süreçte hastayı çok yönlü değerlendiriyor en doğru yol haritasını çıkarıyor, hedeflediğimiz sonuca ulaşıyoruz” dedi.

“Obezite çağımızın en ciddi sağlık problemlerinden biri”
Obezitenin insan vücudunda yağ kütlesinin kemik, kas ve su gibi diğer bileşenleri içeren yağsız kütleye göre aşırı miktarda artması durumu olduğunu kaydeden Doç. Dr. Kapan, “Vücut kütlesinin boy uzunluğuna göre çok daha fazla olmasıdır. Obezite günümüzün en ciddi sağlık sorunlarından biridir. Yapılan bilimsel çalışmalar, obezitenin insan yaşamını 1015 yıl kadar kısalttığını göstermektedir. Yine tip 2 diyabet, hipertansiyon, kalp hastalığı, safra kesesi taşı, inme ve eklem hastalıkları gibi birçok hastalık riskini ciddi oranda arttırmaktadır. Ayrıca, kalın bağırsak, prostat ve over gibi organlara ait kanserlerde artış, karaciğer yağlanması, uyku apnesi, akciğer ve ilişkili solunumsal problemler, kısırlık ve cinsel sorunlar, kişisel bakımın yapılamaması nedeniyle cilt ve deri hastalıkları, psikiyatrik problemler gibi birçok sağlık sorunu bizzat obeziteye bağlı olarak ortaya çıkmaktadır” diye konuştu.

Obezite tedavisinde cerrahi ve cerrahi dışı seçenekler
Obezite hastalarına hastanın durumuna uygun olarak en doğru tedavi şeklini oluşturduklarını vurgulayan Doç. Dr. Kapan, halk arasında obezitenin özellikle cerrahi tedavisinin riskleri konusunda yanlış bilgiler dolaştığını bildirdi. Doç. Dr. Kapan, “Risklerinden korkup obezite tedavisini ertelemek, sizi yukarıda da bahsettiğim gibi çok daha büyük yaşamsal risklerle karşı karşıya bırakır. Obezite cerrahisinde risk, her cerrahi işlemin içinde barındırdığı risk kadardır. Oysa obezitenin sağlığınıza ve psikolojinize vereceği zararlar çok daha büyüktür. Özetle risklerinden korkup obezite ile yaşamaya devam etmek zorunda değilsiniz. Uzman ellerde, size özel bir tedavi ile sağlıklı kilonuzla sağlıklı bir yaşam seçeneği önünüzde duruyor. Obezite tedavisinde hastanın durumuna göre cerrahi ve cerrahi dışı birçok seçeneği uyguluyoruz. Sıklıkla uyguladığımız tüp mide ameliyatında midenin üçte ikisini çıkarıp mideyi ince uzun bir tüp haline getiriyoruz. Ameliyatı genellikle kapalı yöntemle yapıyoruz. Midenin açlık hormonu salgılayan kısmı da işlem esnasında çıkartılan doku ile beraber çıkartıldığından hastada açlık hissi oluşmaz ve diyete uyum konusunda avantaj sağlanır. Alınan gıdaların emilim yolu değiştirilmediğinden hastada herhangi bir vitamin ve mineral eksikliği ortaya çıkmaz. Uyguladığımız işlemlerden biri de mide bypassıdır. Bu işlemde midenin büyük kısmı bypass edilerek yaklaşık 50 cc’lik bir mide hacmi hazırlanır ve bu ince bağırsağa bağlanır. Bu sayede hem hastada az yiyerek dolgunluk hissi oluşturulur hem de ince bağırsakların bir kısmı devre dışı bırakıldığından yenilen gıdaların emilmesi de azaltılarak hastanın kilo vermesi sağlanır” şeklinde konuştu.

Cerrahi dışı bir tedavi seçeneği: Mide balonu
Cerrahi dışı bir seçenek olan mide balonu işlemini de sıklıkla uyguladıklarını belirten Doç. Dr. Kapan, konuşmasına şöyle devam etti:
“Mide balonu, şişirilebilir silikon bir tıbbi malzemedir. Hastanın midesine endoskopi yardımıyla hafif bir sedasyon anestezi altında uygulanır. Balonun mide hacmini kısıtlaması hem kişinin erken doymasını hem de açlık hormonu salgısını azaltarak daha az gıda tüketilmesini ve kişide tokluk hissi oluşmasını sağlar. Mide balonu uygulaması geçici bir uygulama olup, 6 ay sonra balonun çıkartılması gerekir. Bu yöntemle kişiye beslenme alışkanlığı kazandırmak ve davranış değişikliği sağlamak amaçlanır. Obezite mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Önemli olan hastayı bu sürece dahil etmek, sağlıklı yaşam isteğine sıkıca sarılmasını sağlamaktır, inansınlar, kendilerine güvensinler. Bizler doğru tedavi seçenekleri ile her zaman yanlarındayız.”

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