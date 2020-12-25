Elazığ Caddesi yenilenen yüzüyle hizmette

Diyarbakır’ın trafik yoğunluğunu azaltmak için 25 kavşağı yeniden düzenleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Elazığ Caddesinde yürüttüğü bisiklet yolu, refüj, peyzaj, asfalt ve sinyalizasyon sistemi çalışmalarını tamamlayarak yolu yenilenen yüzüyle hizmette açtı.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararıyla kavşakları belirlenen standartlara uygun hale getirmek ve Diyarbakır’ın trafik yoğunluğunu azaltmak için 25 kavşağı yeniden düzenleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Elazığ Caddesinde yürüttüğü çalışmaları tamamladı. Diğer merkez ilçeleri tarihi Sur ilçesine bağlayan kentin en önemli akslarından biri olan Elazığ Caddesinde Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon, Ulaşım ile Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlıkları, ortak çalışma yürüterek caddeyi yenilenen yüzüyle yeniden vatandaşların hizmetine açtı.

Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Elazığ Caddesinde bisiklet yolu, bağlantı yollarında refüj, asfalt serme ve kaldırım Ulaşım Daire Başkanlığı ise sinyalizasyon çalışmalar yürüttü. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından harekete geçen Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, cadde de peyzaj çalışması başlattı. Caddenin daha estetik bir görünüme sahip olması için ekipler, refüjlere kışlık mevsimlik çiçek dikti.

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