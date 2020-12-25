Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kardan kapanan yolları ulaşıma açtı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından harekete geçen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü çalışmayla 5 mahallenin kapanan yollarını yeniden ulaşıma açtı.

Kış aylarında 6 bin kilometrelik yol ağında yaşanacak olumsuz durumlara karşı bünyesinde 142 personel ve 49 iş makinesini hazır şekilde bulunduran Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından harekete geçerek kısa sürede kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı. Büyükşehir Belediyesi, ilçeye bağlı yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan Aygün, Saltuk, Koçkar, Kayacık, ve Akçesır, mahallerine ait 110 kilometrelik yolda kar temizleme çalışmalarını tamamladı. Vatandaşların mağdur olmaması için başlatılan kar temizleme çalışmasına personel greyder ağır vasıta araçlarıyla müdahalede bulundu. Kapanan 5 mahallenin ilçe bağlantı yolları kısa sürede tamamlanarak yeniden hizmete açıldı.

Kar nedeniyle yolları kapanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, ilçe bağlantı yollarında yürütülen kar temizleme çalışması nedeniyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.