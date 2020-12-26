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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da kısıtlama döneminde balık satışları yüzde 40 arttı

DHA

Diyarbakır'da kısıtlama döneminde balık satışları yüzde 40 arttı


Mehmet Mucahit CEYLAN-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yiyecek içecek hizmeti veren yerlere yönelik getirilen müşteri yasağı sonrasında Diyarbakır'da balık satışları yüzde 40 oranında arttı. Günlük tüketimin 10 tona ulaştığı Diyarbakır'da 1975'ten bu yana balıkçılık yapan işletmenin satış sorumlusu Hıdır Aydemir, "Kısıtlama öncesinde günde 250-300 kilo balık satarken şu an 500 kilo balık satıyoruz. Balık satışlarımızda yüzde 40'a kadar artış var" dedi.
Ülke genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yiyecek içecek hizmeti veren işletmelerde gel-al ve paket servisi dışında hizmet verilmesi yasaklandı. Diyarbakır'da 1975'ten bu yana balıkçılık yapan işletmenin satış sorumlusu Hıdır Aydemir, kısıtlamaların başlamasıyla balık satışlarında büyük bir artış yaşandığını söyledi. Kendi işletmesinde kısıtlama öncesinde günde ortalama 300 kilo balık satıldığını söyleyen Aydemir, kısıtlamalarla birlikte bu rakamın 500 kiloya çıktığını anlattı. 
'VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRDIĞI İÇİN TERCİH EDİLİYOR'
Aydemir, balığın vücut direncini artırdığı için insanlar tarafından daha çok tercih edilmeye başladığını ifade ederek, "Pandemide kısıtlamaların gelmesiyle beraber balık satışlarında artış oldu. Bunun en büyük sebeplerinden biri, restoranların kapalı olmasından dolayı insanların yemeklerini evde yemesidir. Müşterilerimizin yüzde 80'i genelde et ile tavuktan sıkıldığı ve sağlıklı olduğundan dolayı balık tüketmek istedikleri için tercih ediyorlar. Satışlarımızda büyük bir artış var. Kısıtlama öncesinde günde 250-300 kilo balık satarken şu an günde 500 kilo balık satıyoruz. Balık satışlarımızda yüzde 40'a varan artış var" diye konuştu. 
'SEZON BALIKLARINI ALMALARINI ÖNERİYORUZ'
Sezon balıklarının fiyatlarının da uygun olduğunu anlatan Aydemir, müşterilerine bu balıkları önererek, şunları söyledi:
"Müşterilerimize sezon balıklarını öneriyoruz. Bu ay için çinekop, barbun, hamsi, istavrit, kılıç, lagos, kalkan. Lagosun iki yıldır avlanma yasağı vardı. Yasak yeni kalktı ve lezzetli bir balık. Fiyatlar orta düzeyde ve çok pahalı da değil çok ucuz da değil. Kılıç sezonu olduğu için kılıç balığı şu an 50 liradan satılıyor ama sezon dışında bu rakam 100 liraya kadar çıkıyor. Aynı şekilde çinekop 80-90 lira aralığındayken şu an sezonu olduğu için fiyatı 45-50 lira arasında seyrediyor. Hamsi zaten 15 liraya kadar düştü. İstavrit 15-25 lira arasında satılıyor."
Balık almaya gelen Cihan Önder de pandemi döneminde sağlıklarına dikkat ettikleri için daha çok balık yemeyi tercih ettiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:
"Hem sağlıklı hem de etten daha uygun. Sağlıklı beslenmeye çalışıyoruz. Dışarıda zaten yemek yemeyi bıraktık. Bu yüzden evimizde balık yemeyi tercih ediyoruz."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Serdar SUNAR
2020-12-26 08:00:50

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