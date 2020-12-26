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'Evlat nöbeti'ne, kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde devam ettiler

DHA

'Evlat nöbeti'ne, kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde devam ettiler


Serhat ÖZDEMİR-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 181 aile, eylemlerinin 482'nci gününde. Aileler, 'Evlat Nöbeti´ni sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü. 2015 yılında usta birliği Ağrı´nın Doğubayazıt ilçesine giderken Tunceli´nin Pülümür ilçesinde PKK´lılar tarafından kaçırılan oğlu Adil için eylemini sürdüren Cennet Kabaklı, "Oğlumu çok özledim.  Ömrünü, hayallerini, geleceğini aldılar" dedi.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.
'OĞLUMUN HAYALLERİNİ, GELECEĞİNİ ALDILAR'
2015 yılında vatani görevini yapacağı Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki usta birliği giderken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde PKK'lılar tarafından kaçırılan oğlu Adil için evlat nöbetini sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde sürdüren Cennet Kabaklı, oğluna hasret kaldığını söyledi. Teröristler oğlunun geleceğini elinden aldığını söyleyen Kabaklı, "Oğlumu versinler. Onun suçu neydi? Benim oğlum vatani görevini yapıyordu. Yeter, bize çektirdikleri acı ve zulüm. Oğluma da orada çektiriyorlar. Zindanda çürütüyorlar. Gün yüzü görmüyor. Astım ve tansiyon hastasıyım. Ne istediler oğlumdan? Oğlumu çok özledim; neredeyse yüzünü unutur oldum. Azıcık vicdan ve merhametleri var ise benim oğlumu geri versinler. HDP önünde 1 saniye bile durmam" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Nurettin FİDANCAN
2020-12-26 13:31:30

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